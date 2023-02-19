المطارات العراقية تفتتح منافذ لبيع الدولار بسعر المركزي

أكدت الحكومة العراقية اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي عند 1320 ديناراً بمنافذ الخطوط الجوية في الجمهورية العراقية حين أعلن مصرف الرافدين قرب افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار البصرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أمس الجمعة، في بيان “التزاماً بالعهد الذي قطعته الحكومة أمام الرأي العام بمتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الجلسة السابعة، بمتابعة كل المؤسسات العراقية المعنية بتطبيق سعر الصرف الجديد، ومساعدتها في تسهيل أي معوق يحول دون تطبيق القرار، تم العمل المباشر والجدي على حل إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية، باعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية”.

وأصدر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الحكومية كريم كاظم حسين توجيهاً ببيع تذاكر السفر بالدينار العراقي بدلاً من الدولار.

وقال بيان لوزارة النقل إن “المدير العام للشركة أصدر توجيهاً ملزماً إلى جميع مكاتب ومراكز قطع التذاكر الخاصة بالشركة، ينص على التعامل بالدينار العراقي بدل الدولار الأميركي، وبالسعر الرسمي الذي حددته إدارة البنك المركزي العراقي”.

ودعا حسين “جميع المسافرين إلى التبليغ عبر الخط الساخن لوزارة النقل (5606)، وكذلك من خلال المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة والشركة، عن أي مخالفة ترتكبها مكاتب الشركة والوكلاء في هذا الصدد”، محذراً “المخالفين من المساءلة القانونية”.

مطار السليمانية الدولي

أعلن مطار السليمانية الدولي المباشرة ببيع الدولار بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المطار دانا محمد سعيد إنه “بعد استكمال جميع إجراءات تشغيل مكتب المصرف التجاري الإقليمي (RT Bank)، أصبح بإمكان المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً استبدال الدينار بالدولار بالسعر الرسمي في مطار السليمانية الدولي وحسب تعليمات البنك المركزي”.

اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1320 ديناراً بمنافذ الخطوط الجوية في العراق

مطار البصرة الدولي

أعلن مصرف الرافدين قرب افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار البصرة. وقال بيان للمصرف إنه “تجرى استعدادات وتحضيرات مكثفة لافتتاح منفذ المصرف في مطار البصرة الدولي لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي 1320 ديناراً”.

وأكد البيان أن “مصرف الرافدين منفذ المطار، يقوم ببيع سبعة آلاف دولار كحد أعلى للمسافر وثلاثة آلاف دولار للمعتمرين”، مؤكداً أن “تحديد هذه الأرقام يأتي بحسب توجيهات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320”.

استقرار

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية؛ إذ سجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم السبت في العراق 150 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 149500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

ومنذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، انخفضت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، حتى وصل سعر الصرف إلى حدود 1700 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي للدولار المُباع من قبل البنك المركزي العراقي 1450 ديناراً لكل دولار، ما دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار عاجل برفع قيمة الدينار إلى 1300 واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023.

ويعتمد العراق في بناء الموازنة المالية على الإيرادات المتحققة من بيع النفط الخام بنسبة تصل إلى 96 بالمئة، إذ يبلغ حجم الإنتاج النفطي للعراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل يوميا حسب محددات “أوبك بلس”، وتبلغ طاقته التصديرية أكثر من 3 ملايين برميل يومياً.