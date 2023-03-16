المطارات السعودية تتقدم في التصنيف العالمي

واصلت المطارات السعودية تقدمها ضمن تصنيف أفضل 50 مطاراً في العالم، والذي جاء في إعلان نتائج تقييم منظمة “سكاي تراكس” العالمية المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ونال مطار الملك فهد الدولي جائزة المركز الأول ضمن جوائز “سكاي تراكس 2023” لأفضل المطارات الإقليمية بالشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.

وشهدت جوائز “سكاي تراكس” تقدم مطارات المملكة ضمن تصنيف أفضل 100 مطار في العالم بعد أن تقدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى المركز 27 بعد أن كان بالمركز 29 العام الماضي، ووصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المرتبة 41 بعد أن كان بالمرتبة 44 في عام 2022م، وتقدم مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى المركز 44 بعد أن كان بالمركز 50 العام الماضي، ووصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى المرتبة 52 بعد أن كان بالمرتبة 58 في عام 2022.

وواصل مطار الملك فهد الدولي‪ تقدمه في تحقيق الإنجازات وحصوله على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقييم منظمة (Skytrax) والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم خلال معرض (PassengerTerminal EXPO )، والذي أقيم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام.

ووفقاً لنتائج التقييم، سجل المطار إنجازاً جديداً حيث تقدم إلى المركز 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، وحصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطارات في العالم ضمن فئة المطارات الدولية (5-10 ملايين مسافر)، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في تصنيف أفضل موظفين مطار على مستوى الشرق الأوسط، والسابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والتاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم، والسابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.

وأكًد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني، أن هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، منوهاً بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكافة العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين والمضي قدماً في الإسهام لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.