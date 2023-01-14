تحت عنوان “أسئلة الساعة: كيف السبيل لإنقاذ مصر؟ ما حقيقة اقترابها من خطر الإفلاس؟ وهل الاقتراض بضمان قناة السويس من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ لماذا طالب النائب الكويتي حكومته برفض دعم السيسي بـ 14 مليار دولار؟” كتب محمود القيعي في موقع الراي اليوم عن أزمات تعصف بالمواطن المصري وارتفاع كلفة المعيشة بمستويات حادة تنذر بالخطر.

ويقدم السياسي المصري د.محمد أبو الغار إجابة بالقول إن الإصلاح مستحيل بطريقة التفكير الحالية والتي لا تقبل أي رأي او فكر آخر، حيث كل التعديلات تأتي بالقوة الجبرية من المؤسسات الدولية والدول الصديقة وغير الصديقة وبضغوط مهينة.

عوائد قناة السويس

وعن الفكرة المطروحة بقيام الحكومة المصرية بالدخول فى ترتيب مالى مع مؤسسات تمويل أجنبية – ما يسمى «التوريق» securitization – والذى بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، يشير وزير الاستثمار الأسبق زياد بهاء الدين إن منطق من يروجون لتلك الفكرة أن الضرورات تبيح المحظورات لايستوي هنا، لافتا إلى أن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس من المحظورات السياسية والشعبية.

وأضاف بهاء الدين أن هؤلاء الذين يروجون لتلك الفكرة يقولون إن التهديد الذى يشكله الدين العام الخارجى على استقرارنا الاقتصادى ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية. إلا أنه هناك أسبابًا أخرى «عملية» – تجعله فى صف المعترضين على «توريق» عوائد القناة، منها : أن مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة – وبسهولة نسبية – مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل.. وهذا مقلق، لأنه مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالة فقط، فإن جانبًا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى فى مشروعات لا تأتى بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلًا.

بديل واقعي لرهن عوائد القناة

وقال بهاء الدين إن هناك بديلًا حقيقيًا وواقعيًا لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجى، وهو إصلاح المسار الاقتصادى إصلاحًا جذريا ، مشيرا إلى أن مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجارى، ويضيف بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين فى الخارج.

وقال إن هذا كله يسهم فى توفير نقد أجنبى،لافتا إلى أن الأهم أن هذه إصلاحات ضرورية، ولابد من الأخذ بها، إن عاجلًا أم آجلًا، وإرجاؤها استنادًا إلى قدرتنا على توريق عوائد قناة السويس قد يجعلنا نقف فى ذات الموقف بعد عام أو اثنين، وبعد استنفاد حصيلة توريق عوائد القناة. وخلص بهاء الدين أن الأفضل ألا نستند الى هذا الحل «السحرى» العاجل، بل نمضى فى طريق إصلاح المسار الاقتصادى فورًا، لأنه وحده القادر على إخراجنا من عثرتنا بشكل نهائى ومستدام. وقال إنه يخشى أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيًا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلى والخارجى يتسع ولا يعود استثناءً، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية – جمارك. ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقًا – ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

واختتم مؤكدا أن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعنى حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسى ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلًا، بما يعنى حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية، داعيا إلى عدم الالتفات بعيدًا عن ضرورة إصلاح المسار الاقتصادى، ولا نبحث فى حلول للخروج من الأزمة قد تعطل أو ترجئ الأخذ بالإصلاح المنشود، خاصة أن له بعض البوادر المشجعة، مثل: اعتماد وثيقة ملكية الدولة، والإعلان عن إرجاء المشروعات الكبرى التى لم يتم البدء فى تنفيذها، وقرب انضباط سوق الصرف. وأردف قائلا: “أما اللجوء لمزيد من الاقتراض لسداد الديون الحالة، فلن يخرجنا من أزمتنا، بل قد يرجئها قليلًا قبل أن تعود ثانية وبضراوة أكبر. لا بديل عن إصلاح المسار الاقتصادى مهما كانت كلفته الحالية.. ثم دعونا أخيرًا نُنصت للرأى العام الكاره للتعرض لقناة السويس أوعوائدها”.