المصريون يتساءلون عن أغرب إعلان في أشهر جرائدهم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة جدل خلال الأيام الأخيرة بعدما تداول عدد كبير من المغردين صورة الصفحة الأولى من عدد صحيفة الأهرام في أول أبريل/نيسان 2023.

وتضمن عدد يوم السبت الماضي 1 أبريل/نيسان إعلاناً لبيع سيارة جيب رانجلر أمريكي، وعبر مصريون عن دهشتهم من نشر إعلان لسيارة مستعملة في الصفحة الأولى لأشهر الصحف المصرية والعربية، وعلى مساحة ليست صغيرة، في حادثة ربما هي الأولى من نوعها.

وطرح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاسئلةحول الإعلان المنشور في الأهرام متسائلين عن سبب نشر إعلان لسيارة مستعملة في ذلك الموقع في الصفحة، لا سيما أن ثمن الإعلان في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يعادل سعر السيارة المستعملة ذاتها، أي يعتبر باهظ الكلفة، حيث تعتبر تلك الواقعة نادرة الحدوث سواء في صحيفة الأهرام أو غيرها من الصحف.

وكتب الأكاديمي هشام عبدالغفار في فيسبوك “الاعلان الغريب ده نزل في الصفحة الاولي من جريدة الاهرام:

١. الصفحة الاولي في الأهرام بينزل فيها دائماً اعلانات حكومية أو شركات كبري أو أراضي غالية زي أرض ع النيل أو فندق بيتباع ب ٤٠٠ او ٥٠٠ مليون جنيه لكن واحد بيبيع عربية وكمان عربية عادية سعرها ٣٠٠ ألف جنيه مثلاً حاجة مش منطقية!!!

٢، مواصفات العربية نفسها غريبة جداً وكأن فيه كود أو شفرة جوه الإعلان يعني استبن لم يستخدم مفهومة لكن لن يستخدم يعني ايه؟ الاستبن عارف الغيب

٣. مش لاقي كلام يقوله علشان يملي الاعلان فكاتب ٣ سطور في وصف الراديو والmp3 بتاع العربية!!!!

٤. وسيلة التواصل ايميل لا فيه تليفون ولا واتساب!!!

٥. الايميل نفسه غريب جدا random reaction وكان فيه حد عاوز يقيس رد فعل او عاوز يعرف إذا كان جرنان الاهرام فيه حد بيشتريه اصلا

٦. على فكرة الايميل شغال والدومين universe25.vip مسجل حديثا بوم ٢٦/٣ يعني معمول مخصوص علشان الاعلان وده طبعا مش تصرف طبيعي بتاع واحد عاوز يبيع عربية

والسؤال الان: ايه ده؟ ومين سمح بنشره في الصفحة الاولي من الاهرام الجريدة الرسمية المصرية الكبري وفي الصفحة الأولى؟ ولا يمكن دي رسالة مشفرة ما؟ ولا فيه جهة بتعمل دراسة عن الجرائد اليومية ؟؟

حد يطلع يفهمنا من فضلكم”.

ويعلق أحد المستخدمين على الواقعة قائلا “الصفحة الأولى في الأهرام بينزل فيها دائما اعلانات حكومية او شركات كبري او اراضي غالية زي ارض ع النيل او فندق بيتباع ب 400 او 500 مليون جنيه لكن واحد بيبيع عربية وكمان عربية عادية سعرها ٣٠٠ ألف جنيه مثلا حاجة مش منطقية!!! واصفات العربية نفسها غريبة جدا وكأن فيه كود او شفرة جوه الاعلان يعني استبن لم يستخدم مفهومة لكن لن يستخدم يعني ايه؟ الاستبن عارف الغيب”.

نظرية المؤامرة

لم يخلو الرد على الإعلان المنشور في جريدة الأهرام من وجهات نظر أقرب إلى نظرية المؤامرة، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من نشر الإعلان بهذه الطريقة دون وجود وسيلة تواصل مع المالك إلا إيميل تبين أنه في دولة أوروبية، موضحين أن الإعلان ربما يكون إشارة أو شفرة لا يعلم تفاصيلها غير المالك فيقول أحد المستخدمين على مواقع التواصل “اعلان غريب على صفحة أولى في جريدة الأهرام لبيع سيارة ما تجيش بـ300 ألف وطبعا الاعلان بالمساحة دي على الصفحة الأولى بمبلغ وقدره المهم الرسايل الغامضة في الإعلان دي غريبة”.

وبنفس الطريقة يقول مستخدم آخر “إعلان بيع عربية رانجلر نزل إمبارح فى الأهرام بشكل غريب.. ودى أهم المواصفات اللى فى الإعلان: ميلتري ستايل بمواصفات خليجية تم تعديل مركز الثقل لمنع الانقلاب، الاستبن الاحتياطي لم ولن يلمس الأرض، وحوادث القضاء والقدر اعطيني الحبر السري يا ولد”.

وكان البريد الإلكتروني (الإيميل) الذي وضعه صاحب الإعلان كوسيلة للتواصل أيضاً مثار جدل بالنسبة للبعض ومثيراً للشكوك بسبب عبارة “universe 25” حيث تم ربطها بمحاولة العلماء تحليل سلوك المجتمعات البشرية والتي بدأها عالِم سلوكيات أمريكي عام 1972.

وهنا يعلق مستخدم “الكلمة التانية بقا universe25 فهي عنوان تجربة اجتماعية عملها عالم السلوك جون بي كالهون في الستينات عن الاكتظاظ السكاني وعلاقته بالانهيار المجتمعي، تجربة اتعلمت على الفئران إنهم عاشوا في زحمة كبيرة والنتيجة أن الفئران ظهرت عليها أعراض الضغط النفسي والعزلة والعدائية، وبعدين ظهرت الانحرافات الجنسية، الفشل الأبوي، والعنف المتزايد، لحد الفوضى العارمة”.

وقال هشام صقر عضو مجلس إدارة المؤسسة ومدير عام إدارة الإعلانات إن ما نشر في الصفحة الأولى من الأهرام هو إعلان عادي لشخص مصري.

وأضاف “شخص جاء لإدارة الإعلانات وطلب الإعلان وحصلنا منه على صورة البطاقة الشخصية وصورة من رخصة القيادة والسيارة وسدد ثمن الإعلان”.

وحول عدم وضع رقم للتواصل مع المالك “هذا يسأل فيه صاحب الإعلان هناك من يضع رقماً للتواصل ومن يضع الموقع الخاص به”.