المصريون يترقبون خفض سعر الجنيه قريباً

تزايد القلق في السوق من خفض وشيك للجنيه المصري، وقد يكون بعد انتهاء شهر رمضان، والذي قد يكون الأكبر، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن غطاء للتحوط ضد الخسارة المرتقبة.

ويراهن المتداولون على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي المصري قريباً على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة حيث أن تعهد الأمة بالانتقال إلى سعر صرف مرن يخضع لرقابة صندوق النقد الدولي، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وينتظر صندوق النقد الدولي رؤية تنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها مصر، بما في ذلك المرونة الحقيقية في سعر صرف العملة وخصخصة الأصول الحكومية، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. وقد وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في كانون الأول / ديسمبر.

وأشارت عقود المشتقات الآجلة المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة إلى اقتراب خفض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة منذ آذار / مارس 2022، مما يعكر صفو الهدوء في السوق الفورية، حيث لم يتغير تداول الجنيه كثيراً.

وقد وصلت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهر اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، بحسب بيانات السوق.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهراً ارتفعت إلى مستوى 40 جنيهاً للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي. ويشير هذا إلى إمكانية حدوث خفض قادم في الجنيه المصري خلال عام 2023.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة ب 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

ويتم تداول الدولار حاليا بالسوق المحلي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تدهور قيمة العملة بشكل كبير وأكثر من مرة في عام واحد.

وتعكس هذه التحركات تكهنات بعض المتعاملين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية – أو بعد – شهر رمضان المبارك الذي ينتهي في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، وفقاً للمحلل في سويسيته جنرال، غرغلي أورموسي.

وقال أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في لندن، “هناك إجماع بين اللاعبين في السوق – بمن فيهم أنا – على أن الجنيه المصري سينخفض. كلما طال انتظار السلطات لخفض قيمة العملة، يمكن أن يكون الحجم أكبر”.

وأشار إلى أن القلق ونفاد الصبر يضربان الزوايا الأضعف من السوق، مع سقوط ديون مصر بشكل أعمق في المنطقة المنكوبة، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرج”.

وتعهدت الحكومة في تشرين الأول / أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، استمر انخفاض العملة في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار.

وقالت المديرة التنفيذية للدخل الثابت في “أرقام كابيتال” في دبي، زينة رزق: “كنا نتوقع خفض قيمة العملة منذ فترة، ولم يتحقق ذلك”. وأضافت: “لا أعتقد أن تخفيض قيمة العملة كافٍ لعودة التدفقات”.