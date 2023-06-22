المصريون يتجادلون حول جواز الأضحية بالفراخ قبيل عيد الأضحى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر، حديثاً، سجالاً بعد أن أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي جدلاً إثر دعوته إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور (الفراخ) بدلاً من نشر ثقافة الاستدانة والتقسيط وذلك قبيل عيد الأضحى حيث تتم الأضحية بالأنعام.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن تصريحات الهلالي دفعت الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، للرد حيث قال إن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام كما جاءت في القرآن والسنة.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي في تصريحات صحافية، قبل يومين، إن الأضحية لا تقتصر على الأنعام بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، بحسب المذهب الظاهري، مدعياً أن المسلم يستطيع أن يضحي بفرخة أوديك، أو أي طير، أوكل ما يذبح ويؤكل، مستشهداً بقوله تعالى “وفديناه بذبح عظيم”.

وأضاف “قال الله تعالى ذبح عظيم، ولم يشترط في الآية الكريمة أن يكون المذبوح من الأنعام”، مشيراً إلى أن “دار الإفتاء استندت في فتواها التي تضمن أن تكون الأضحية من الأنعام إلى رأي العلماء الأربعة، وهم: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وتجاهلت رأي المذهب الظاهري”.

ولفت إلى أنه لا إنكار في المختلف فيه، ففي حال اختلف بعض الفقهاء في مسألة الأضحية بالطيور فهذا لا يعني أنها خطأ.

دار الإفتاء تدخل في سجال أضحية الطيور

قالت دار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ورد إليها بفتوى سابقة نصه “هل يجوز أن تكون الأُضْحِيَّة من غير الأنعام؟، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك “اتفق الفقهاء على أن الأُضْحِيَّة لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو ماعزاً، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث”.

وأضافت “فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾”.

وأضافت “ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكاً بنية الأضحية لم يجزئه”.

“كلام خاطئ”

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات تليفزيونية، إن “هذا الكلام خاطئ جملةً وتفصيلًا لأن ربنا عز وجل جعل بالنسبة للشعائر الدينية نحن المسلمين بهيمة الأنعام، وذكر ذلك في آية من سورة الحج، وأيضًا في سورة الكوثر (فصل لربكَ وانحر)، فبالمنطق النحر يكون لأي الأشياء! فيكون للإبل والبقر في بعض البلاد والجاموس”.

وأوضح الدكتور أحمد أن “المنقول في القرآن الكريم، والسُّنة النبوية المطهرة، وإجماع العلماء في كل زمانٍ ومكان أن الأضحية والعقيقة والهدي بالنسبة لأعمال الحج في ظروف معينة، إنما من الأنعام”.

وأكد “أن الأنعام هي الإبل، والبقر، والجاموس، والغنم الضأن، والماعز فقط، ولا يجوز لا أضحية، ولا عقيقة، ولا هدي بدون هذه الأنواع التي ذُكِرَتْ من الأنعام”.

وأضاف “أما ترويج أنه من الطيور أو الأرانب وما إلى ذلك فهذا كلام شاذ، وضعيف، وحينما نستنبئ بالحياة التطبيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال ذبح النبي صلي الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين”.

وختم حديثه “فالمنقول عن النبي عليه صلاة والسلام، وعن أصحابه رضي الله عنهم، وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعن العلماء، والدُعاة في كل زمانٍ ومكان إنما الأضاحي والعقيقة والهدي من الأنعام فقط والقول بغير هذا كلام مرفوض شكلاً وموضوعاً”.

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم في مصر

جاء ذلك في ظل ما تشهده مصر من ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء وذلك قبيل عيد الأضحى المُبارك، ما تسبب في حالة ركود بالأسواق، وهو ما دفع الدكتور سعد الدين الهلالي إلى تصريحاته تلك.

وارتفعت أسعار الأضاحي من العجول البقري والجاموسي، مؤخراً، بنسبة لا تقل عن 100 بالمئة، وفقًا لشعبة القصابين، ويأتي السبب في هذا الارتفاع نتيجة انخفاض المعروض من الماشية في الأسواق، فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف التي أثرت على أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

وبحسب تقرير لصحيفة محلية، بلغ سعر العجول البقري الرضيعة نحو 15 ألف جنيه، والبتلو بسعر 13 ألف جنيه، وسعر رضيع الجاموسي أقل الأسعار بنحو 8000 جنيه. أما أسعار الأضاحي كبيرة السن، فسجلت البقرة الوالدة سعرا يتراوح بين 50 و65 ألف جنيه، وسجلت الجاموسة الأنثى سعرا يتراوح بين 50 و75 ألف جنيه، في حين أسعار الأضاحي القائم من اللحوم الجاموسي، فتتراوح سعر الذبيحة كبيرة الوزن والسن بين 120- 160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 140 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات عن سعر اللحوم الجاموسي القائم ووزن 200 كجم الذي سجل سعر 150 جنيهًا، أما سعر القائم من لحوم الجاموس وزن 150 كجم فسجل سعر 160 جنيهًا، وسجلت سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيها.

وجميع هذه الأسعار ليست في متناول معظم المصريين في ظل واقع معيشي متعثر يعاني منه معظم المواطنين في ظل انهيار سعر الجنيه المصري.

وكالعادة انقسم ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بين أقلية دافعت عن رأي الدكتور سعد الدين الهلالي وأكثرية رافضة دعوته إلى الأضحية بالطيور، وانهالت التغريدات الساخرة كعادة المصريين في القضايا التي تشهد انقساماً في الآراء.