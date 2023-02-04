المصريون والهنود أكثر المهندسين الأجانب في السعودية

قالت الهيئة السعودية للمهندسين إن عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لديها بلغ 429055 عضواً ما بين مهندس وفني واختصاصي.

وأضافت الهيئة، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن الجنسية السعودية هي الأعلى بين الجنسيات تسجيلاً ليدها بنسبة 36.42 بالمئة، فالجنسية المصرية 21.63 بالمئة، تليها الهندية 21.17 بالمئة، والباكستانية 13.33 بالمئة، وأخيراً الفلبينية 7.46 بالمئة.

وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في العمل على تكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الهندسية في جميع أنحاء السعودية للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن من أجل تحقيق مستهدفاتها التي تسهم في تطوير القطاع والارتقاء بالمهنة في المملكة.

ويهدف نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، التي تم إصدارهما في 2018، إلى تنظيم المهن الهندسية والفنية في القطاعات الهندسية، بالإضافة إلى الحد من الدخلاء على المهنة.

وكان المهندس صالح العمر المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين قال، في فبراير/شباط 2022، إن مجموع أعداد الأعضاء المنتسبين في الهيئة من المهندسين والمهندسات والفنيين والمتخصصين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية والمهتمين بالمجال الهندسي بلغ 401273 عضواً، بينما بلغ عدد المهندسين والمهندسات السعوديين المسجلين في الهيئة خلال 2021 نحو 22 ألف مهندس ومهندسة.