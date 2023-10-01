المصافي العربية السعودية تشهد تغييرات إدارية وتنفيذية

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن أعضاء مجلس الادارة قرروا خلال اجتماعهم المنعقد أمس السبت إعادة تعيين الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين ياسر بن سليمان العقيل ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن قبول مجلس ادارتها استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس هتان بن حامد الشنبري الشريف، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 1 أيار / مايو 2021 وتنتهي في 30 نيسان / أبريل 2024، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير أمس السبت، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر .

كما قرر أعضاء مجلس الادارة في اجتماعهم المنعقد أمس السبت انهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي خالد بن محمد القزلان اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2023، وتكليف أسامة بعاج والذي يشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة المصافي العربية السعودية بالقيام بأعمال الادارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة .