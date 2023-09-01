المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 47 مليار ريال

زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 4% بواقع 47 مليار ريال إلى 1,212 تريليون ريال منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تموز / يوليو، ارتفاعاً من 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% وبواقع 143 مليار ريال إلى 2,492 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي ارتفاعاً من 2,349 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في السعودية بنسبة 6,3% وبواقع 144 مليار ريال إلى 2,433 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي ارتفاعاً من 2,289 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفعت موجودات المصارف التجارية بنسبة 6% وبواقع 220 مليار ريال إلى 3,84 تريليون ريال بنهاية يوليو مقابل 3,62 تريليون ريال بنهاية عام 2022.

وارتفعت ودائع المصارف التجارية بنسبة 6,6% وبواقع 153 مليار ريال إلى 2,448 تريليون ريال بنهاية يوليو مقابل 2,295 تريليون ريال بنهاية عام 2022.