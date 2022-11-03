المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 116,8 مليار ريال منها 787 مليوناً للسياحة والسفر

زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 11,4% بواقع 116,8 مليار ريال إلى 1,139 تريليون ريال منذ بداية 2022 وحتى نهاية أيلول / سبتمبر، ارتفاعاً من 1,023 تريليون ريال بنهاية عام 2021، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفع إجمالي القروض الشخصية الإستهلاكية بنسبة 4,6% وبواقع 19,74 مليار ريال إلى 448,13 مليار ريال ريال منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 428,39 مليار ريال بنهاية 2021.

القروض الشخصية الإستهلاكية

وقد توزعت القروض الشخصية الإستهلاكية كالاتي:

ترميم وتحسين العقارات : 14,26 مليار ريال.

سيارات ووسائل نقل شخصية : 11,63 مليار ريال.

أثاث وسلع معمرة : 8,68 مليار ريال.

تعليم : 6,08 مليار ريال.

سياحة وسفر : 787 مليون ريال.

الرعاية الصحية : 568 مليون ريال.

أخرى : 406,12 مليار ريال.

إجمالي الإئتمان المصرفي

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 12,4% وبواقع 256 مليار ريال إلى 2,315 تريليون ريال منذ بداية 2022 وحتى نهاية أيلول / سبتمبر ارتفاعاً من 2,059 تريليون ريال بنهاية 2021.

آجال القروض

وتوزعت آجال القروض المصرفية كالآتي:

1,164 تريليون ريال طويلة الأجل.

866,9 مليار ريال قصيرة الأجل.

283,8 مليار ريال متوسطة الأجل.