المشروعات الريادية في الإمارات: “دبا باي” للمحار تتطلع لفتح آفاق تجارية عالمية جديدة

تشتهر مزرعة ” دبا باي” في إمارة الفجيرة، بإنتاج أجود أنواع المحار على مستوى الإمارات. وقد قام وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري بزيارتها ضمن سلسلة زيارات “التواصل الاقتصادي” التي يقوم بها للمشروعات الريادية والمبتكرة في جميع إمارات الدولة، بهدف التواصل الفعال مع قطاع الأعمال من أجل تقديم كافة الإمكنات اللازمة لنمو أعمالهم وازدهارها.

دعم القطاع الخاص

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن زيارته تأتي في إطار:

دعم حكومة الإمارات للقطاع الخاص

العمل على تعزيز نمو أنشطته

بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

ودعم القدرة التصديرية للإمارات

وخلق المزيد من فرص العمل

وجذب التكنولوجيا المتطورة والمواهب والكفاءات

التطلعات الاستثمارية

والتقى الوزير بمسؤولي المزرعة وناقش معهم تطلعاتهم الاستثمارية خلال المرحلة المُقبلة، وتعرف كذلك على تجربتهم في إنشاء شركات ناجحة في الإمارات، وسبل تطوير هذا النموذج من الأعمال في الدولة، وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على إطلاق مثل هذه المشروعات القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، والتي تدعم عملية الإنتاج المحلي وتتوافق مع استراتيجيات الحكومة لتنمية الصادرات، واستقطاب المواهب، والأمن الغذائي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

أهمية الشراكة

من جانبه قال رامي موراي، مؤسس شركة “دبا باي” ورئيسها التنفيذي:

فخورون بالعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة

وإنتاج منتج غذائي متميز ومستدام، بدعم من حكومة الإمارات التي وفرت كافة الإمكانات لهذا النوع من المشروعات

وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

كما أن هذا الدعم الكبير ساعدنا في خططنا للتوسع في الأسواق العالمية

المشروعات الابتكارية

وتعد مزرعة “دبا باي” للمحار أحد المشروعات الابتكارية الهامة لإنتاج المحار في مياه الإمارات، وتم إنشاؤها في عام 2016، وتضم 18 هكتاراً من الامتيازات البحرية، وتدعم النمو الطموح في مجال التصدير المحلي والعالمي للمحار الصالح للأكل، كما تقوم بإنتاج ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف محارة شهرياً، وتصدر 50 في المئة من إنتاجها إلى هونغ كونغ، وجزر المالديف، وموريشيوس، وسيشل، وتخطط للتوسع في أسواق الصين ودول آسيا خلال المرحلة المقبلة.