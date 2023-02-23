أكدت تقارير أن السلطات العراقية حظرت بشكل رسمي استيراد وبيع وتصنيع المشروبات الكحولية في بلاد الرافدين، فيما تنتعش عمليات تهريب المنتجات المصنعة في دهوك والموصل مثل العرق والويسكي إلى سوريا.

ونشرت صحيفة الوقائع وهي الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العراق قانون (واردات البلديات) الذي يتضمن حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.

ويعاقب كل من يخالف القرار بعشرة ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار ويبدأ تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 20/2/2023.

القرار قديم

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، في العام 2016، على قانون حظر تصنيع المشروبات الكحولية ولاقى حينها موجة جدل واسعة بسبب تناقضه الدستوري مع ضمان الحريات الشخصية، ولذلك لم يتم تنفيذه حينها بسبب ممانعة بعض الجهات السياسية وذاك التناقض الدستوري.

ومن المتوقع أن يثير تطبيق القرار غضب بعض الأقليات في العراق لكنه في المقابل سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية إسلامية.

وتنشط في العراق كثير من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية في مناطق مثل بغداد والموصل وإقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وأصبح العراق مصدراً كبيراً للكحول وخاصة إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا نظراً لتكلفتها الأقل مقارنة مع منتجات الكحول التي تنتجها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، إذ تفرض الفرقة الرابعة أتاوات باهضة على البضائع الداخلة (ومن ضمنها المشروبات الكحولية السورية) إلى مناطق الإدارة الذاتية ما يجعل الجدوى الاقتصادية لاستيراد الكحول العراقي إلى مناطق الإدارة الذاتية أفضل تجارياً رغم جودته المنخفضة.