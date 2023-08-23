المُحلي الاصطناعي بالمشروبات الغازية الدايت يزيد دهون البطن

حدد خبراء صحة، 11 عادة قالوا إنها الأسوأ والتي يجب الابتعاد عنها عند تناول الطعام لتجنب المعاناة من تراكم دهون البطن أو ما يعرف بـ”الكرش”.

وبحسب ما نشره موقع “ويب ميد” الطبي المتخصص، فإن هذه العادات السيئة على رأسها، سرعة التهام الطعام؛ كون العقل يستغرق حوالي 20 دقيقة لتلقي رسالة من المعدة مفادها أنه ممتلئ، وبعد ذلك تأتي قلة النوم إذ تفيد الدراسات بأن من تقل أعمارهم عن 40 عاماً وينامون أقل من 5 ساعات في الليلة، اكتسبوا دهوناً في البطن أكثر من الذين حصلوا على المزيد من ساعات النوم الجيد.

والعادة الثالثة؛ وفق الأطباء، هي تناول الوجبات في وقت متأخر نظراً لأنه كلما تأخر موعد وجبة العشاء قل عدد الساعات التي يحتاجها الجسم لاستهلاك محتواها من السعرات الحرارية، فيما كانت العادة الرابعة هي تناول الخبز الأبيض لأن الجسم يهضمه بشكل أسرع؛ مما يرفع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن.

وحذر المختصون من شرب الصودا الدايت نظراً لأن الأسبارتام، وهو المُحلي الاصطناعي في العديد من المشروبات الغازية الدايت، يزيد في الواقع من دهون البطن، كما حذروا أيضاً من تناول الطعام في صحن كبير؛ إذ إن وضع الطعام على طبق أصغر يمكن أن يخدع العقل ويجعله يعتقد أن الشخص يأكل أكثر مما هو في واقع الأمر.

أما العادة السابعة السيئة فكانت تفويت الوجبات وعلى وجه الخصوص وجبة الفطور؛ كون ذلك يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي؛ ما يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق عندما يكون الشخص جائعاً، فيما كانت العادة الثامنة هي تناول الأطعمة عالية الكربوهيدرات لأنها ترفع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم، وتزيد من حساسية الإنسولين والدهون في منطقة الخصر.

ودعا الأطباء إلى الابتعاد عن التدخين كونه يؤثر على زيادة دهون البطن، كما أن قلة النشاط البدني تعد من أسوأ العادات التي تؤدي لظهور الكرش، فلابد أن يستهدف الشخص 30 دقيقة من الحركة متوسطة الشدة كل يوم.

أما العادة الحادية عشرة، فكانت التوتر والضغوط المستمرة؛ إذ يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون “الكورتيزول”، الذي يؤدي ارتفاعه إلى زيادة الوزن، وخاصة الدهون الحشوية التي تحيط بأعضاء الجهاز الهضمي في البطن.