المشردون في أمريكا يسجلون أعداداً قياسية

شهدت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الأشخاص المشردين الذين لا مأوى لهم هذا العام مع تلاشي وباء “كوفيد-19” ، وفقاً لمراجعة أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” للبيانات من جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت البيانات حتى الآن هذا العام بنسبة 11% تقريباً عن عام 2022، وهي قفزة حادة من شأنها أن تمثل إلى حد بعيد أكبر زيادة مسجلة منذ أن بدأت الحكومة في تتبع الأرقام المماثلة في عام 2007. وكانت الزيادة التالية الأعلى ارتفاعاً بنسبة 2.7% في عام 2019 ، باستثناء زيادة مصطنعة في العام الماضي بسبب انقطاعات إحصاء عدد المشردين بسبب الوباء.

وتعكس زيادة هذا العام مجموعة من الضغوط في جميع أنحاء الولايات المتحدة مثل ارتفاع تكاليف الإسكان، ونقص وحدات الإيجار بأسعار معقولة، وفقاً لتقارير من المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية التي تقوم باحصاء عدد المشردين.

واستعرضت الصحيفة البيانات المتاحة من أكثر من 300 جهة تحصي الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مناطق تتراوح من المدن إلى ولايات بأكملها. وكانت هذه الكيانات مسؤولة عن ثمانية من كل تسعة أشخاص بلا مأوى تم إحصاؤهم العام الماضي.

وشملت حصيلة الصحيفة حتى الآن أكثر من 577 ألف شخص بلا مأوى. رفضت الكيانات البارزة، المعروفة باسم سلاسل الرعاية المستمر ، تقديم أرقامها أو لم تستجب للطلبات أو تعذر الوصول إليها.

وهذه أرقام أولية ، ومن المتوقع صدور تقدير نهائي – يُقصد به أن تمثل ليلة واحدة من التشرد في الولايات المتحدة – في وقت لاحق من هذا العام من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية. تأتي الأرقام مما يسمى بأعداد النقاط الزمنية التي أجريت في وقت مبكر من هذا العام.

ولا يزال الدافع الأكبر لارتفاع عدد المشردين هو ارتفاع تكاليف الإسكان، والتي تتسبب الآن في خسائر أكبر في أعقاب تراجع الإنفاق على الإغاثة في حقبة الوباء والسياسات مثل وقف عمليات الإخلاء، وفقاً للجمعيات المدافعة عن المشردين.

وتقول بعض الأماكن، ولا سيما مدينة نيويورك ، إن تدفق المهاجرين أدى أيضاً إلى تضخم أعداد المشردين. وأبلغت المدينة مؤخراً عن وجود حوالي 82700 شخص في نظام المأوى الخاص بها.

وفي ولاية ماساتشوستس، أعلن الحاكم الديمقراطي مورا هيلي حالة الطوارئ هذا الشهر بسبب الارتفاع السريع في عدد العائلات المهاجرة التي تحتاج إلى مأوى وخدمات. تلك الولاية لديها قانون فريد يتطلب ايجاد مأوى للأسر التي لا مأوى لها.

وشهدت منطقة نيو أورلينز ارتفاع عدد المشردين بنسبة 15% تقريباً، بما يعاكس التحسن على صعيد ايجاد مأوى للمشردين في المدينة.