المسرحون من تويتر.. من قمة الرفاهية إلى تغريدات البحث عن وظيفة

هل فقدت وظيفتك؟.. نصيحة لك صنعتها أزمة “تويتر” وموظفو ماسك

خاص – أريبيان بزنس- ليس جديدا على الملياردير أيلون ماسك أن يكون حديث الساعة وصائد التريندات منذ أن تربع على عرش مواقع التواصل بامتلاكه “تويتر”، بل ومن قبل ذلك كان دائما متصدراً وصانع الجدل بمبادراته السياسية من الصين لإيران وأوكرانيا..

قصة جديدة تقطر حزناً ولكنها لا تخلو من أمل صنعتها أزمة “المسرحين” من تويتر ترويها تغريداتهم التي اكتسبت تعاطفاً عالمياً واسعاً، وصل حد القلق الأممي بشأن أزمة فصل نحو ثلث العاملين في تويتر عبر ميل جماعي معللاً تلك الخطوة بخسائر يومية تحققها الشركة.

إجمالي عدد الموظفين لدى شركة “تويتر” بلغ ألفي شخص في 30 يونيو/حزيران 2013، أي قبل فترة وجيزة من الاكتتاب العام للشركة. فيما بلغ إجمالي الموظفين لديها مستوى 7500 موظف بحلول نهاية العام الماضي 2021.

وأعلن رئيس إدارة السلامة والنزاهة في “تويتر”، يوئيل روث، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الشركة استغنت عن 50% من موظفيها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

تغريدة البداية وماكينات القمار

“حقيقة ممتعة.. 100٪ من موظفي تويتر هم بشر استثنائيون. آمل أن يكون الجميع محظوظين بما يكفي ليقولوا ذلك عن مكان عملهم في مرحلة ما من حياتهم المهنية”.

تلك العبارة كتبها إيجي سامسون، الموظف في تويتر بمدينة نيويورك، عبر حسابه على موقع التغريد يوم 21 من أكتوبر الماضي، وذيلها بهاشتاغ #فريق_واحد.

Fun fact: 100% of Twitter's employees are exceptional human beings. I hope everyone is lucky enough to say that about where they work at some point in their career. #OneTeam pic.twitter.com/ODYqehMf29 — EJ Samson (@ejsamson) October 21, 2022

التغريدة التي أرفقها سامسون بصورة تجمعه مع زملائة من فريق تويتر لاقت رواجاً كبيراً هذه الأيام ليس للإعجاب بحال الفريق ولكن للتحسر على حال موظفي تويتر بعدما أرسل لهم مالك الموقع الجديد إيلون ماسك بريداً إليكترونياً جماعياً يخبرهم بتسريح الآلاف منهم بدعوى أن الموقع يخسر 4 ملايين دولار يومياً مع إعطاء من سيتم تسريحهم تعويضات مناسبة حسب تعبيره.

رسالة ماسك التي كلف مديري تويتر بإرسالها لمرؤوسيهم الذين سيتم تسريحهم جماعيا أحدثت دوياً واسعاً ،وصدمة في العالم خاصة في الولايات المتحدة لدرجة أن كبير مراسلي شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية بنيويورك بين كولنز وصف عملية التسريح بأنها أشبه بماكينات القمار.

Employees in Twitter just got an email from their bosses saying layoffs are coming tomorrow.



Those who are staying will get a note tomorrow in their work email. Those who are let go will get an email sent to their personal address.



Slot machine-style layoffs. — Ben Collins (@oneunderscore__) November 4, 2022

“اسمي غونزالو ليرا.. وأنا أحد وجوه تسريح العاملين من تويتر. إنها ليست مزحة يا رفاق أنا إنسان. كنت في نزهة مع زوجتي حينما وصلني بريد التسريح. من هواياتي الطائرات بدون طيار. لقد ساعدت في تصميم هذا العلم الصغير لأوكرانيا. لماذا يتم تسريحي بهذه الطريقة؟.. هذا محير!”، هكذا غرد من مدينة سينتراليا في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، أحد المتضررين من قرار ماسك بتسريح آلاف العاملين بتويتر.

My name is Gonzalo Lira and I am one of the faces of these Twitter layoffs. It’s not a joke guys im a person. I coach little league. I go on walks with my wife. I am a drone hobbies. I helped design that little flag for Ukraine. For what?



Baffling.#OneTeam #lovewhereyouworked pic.twitter.com/1tHvcvYdvM — Negative5 (@strangertemple) November 4, 2022

فيما قالت إيلي شوتز المقيمة في لندن، والمتخصصة في السوفت وير: “لقد تلقيت البريد الإلكتروني … لا يزال لدي عمل.. لكنني بقيت مستيقظةً الليلة الماضية أشاهد الأشخاص المجتهدين والموهوبين يتم تسجيل خروجهم واحدًا تلو الآخر من منظومة تويتر.. ولا أعرف ماذا أقول”.

I got the email… I still have a job



but I stayed up last night watching hard-working, talented, caring people get logged out one by one and I don't know what to say.



Tweeps, you are remarkable. #OneTeam #TwitterLayoffs



(My colleague captured it perfectly) pic.twitter.com/dLCx0Ts0bb — eli schutze? (@elibelly) November 4, 2022

عاجل.. رسالة أممية لماسك

التفاعل مع قصة المسرحين من “تويتر” وصل حدا بعيدا مساء السبت، حين طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، بضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان.

وفي رسالة مفتوحة عبر تويتر كتب تورك: أرسل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة مفتوحة إلى مالك منصة “تويتر” الجديد إيلون ماسك، بخصوص العصفور الأزرق.

وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان موجها حديثه لماسك:

• ”على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها”.

• ”احترام حقوق الإنسان يجب أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها”.

• ”باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك”.

كان الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، كتب الجمعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “فيما يتعلق بتخفيض القوى العاملة في الشركة، لا يوجد خيار عندما تخسر 4 ملايين دولار يومياً، وتم منح كل شخص غادر الشركة 3 أشهر مكافأة نهاية الخدمة، وهو مستوى أعلى بنحو 50% من المنصوص عليه قانونياً”.

عرش ماسك “المغرور” يهتز

استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وأغنى رجل في العالم بثروة تتخطى 222.5 مليار دولار بحسب فوربس، والذي يصفه منافسوه بـ”المغرور” على منصة التدوينات القصيرة تويتر الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار.

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، منصة تويتر، تعقيبا على استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، قائلاً “إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم”.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات “والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم … لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

*سيطرة ماسك على تويتر باتت حديثا للمجتمع الاقتصادي بشأن استمرار تربعها على عرش مواقع التواصل وظهر ذلك جليا في عدد من الأمور:*

• رصدت شركة بيانات خاصة هجرة أكثر من مليون مستخدم لمنصة تويتر، احتجاجاً على ممارسات إيلون ماسك المستحوذ الجديد.

• أظهرت بيانات منصة “Bot Sentinel” التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter) عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

• بحسب بيانات المنصة الذكية فإن 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على المنصة منذ استحواذ ماسك على الشركة، قبل 7 أيام، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وفق سي إن بي سي.

• لم يصمت الملياردير الأمريكي ماسك كعادته على هجوم المنتقدين له و غرد ماسك بأن فريقه لم يُجرِ أي تغييرات على تعديل المحتوى وقام “بكل ما في وسعنا” لإرضاء المجموعات، مضيفا “إنهم فاسدون بشدة! إنهم (جماعات حقوق مدنية) يحاولون تدمير حرية التعبير في أمريكا”.

• مثل ما أثار قرار إيلون ماسك بتحصيل 8 دولارات شهريا من أصحاب الحسابات الموثقة على منصة التواصل الأشهر عالميا، وواجهت انتقادات واسعة.

لم يترك ماسك باباً إلا وأثار الجدل فيه من منصات التواصل إلى السياسة، فخلال الأسابيع الماضية، عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خطة سلام لروسيا وأوكرانيا والتي أغضبت المسؤولين الأوكرانيين.

كما نشر تغريدة عن الوصول إلى الإنترنت في إيران عرضت المحتجين على الحكومة لمخطط تصيد احتيالي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وأشار ماسك -خلال مقابلة مع إحدى الصحف- إلى أنه يمكن استرضاء الصين إذا حصلت على سيطرة جزئية على تايوان. وطالبه مسؤول في تايبيه بالتراجع عن اقتراحه.

وبرز ماسك خلال الشهور الأخيرة كـ”طرف فوضوي جديد في ساحة السياسة العالمية”، بحسب “نيويورك تايمز”.

Starlink will ask for an exemption to Iranian sanctions in this regard — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

ليست نهاية القصة

فصل موظف من عمله أو تسريحه من عمله خاصة بعدما أمضى فيه وقتاً قد يخلق حالة من اليأس والحزن، لكن يظل بصيص الأمل ومحاولات العودة والبناء من جديد الحالة الأنسب لتجاوز الازمات الطارئة، كما حدث وتبدل حال آلاف الموظفين في تويتر من الرفاهية التي كان يحسدهم عليها كثيرون إلى تسريحٍ للمجهول.

البعض حاول التخفيف عن المتضررين ودشن حملات توظيف لهم، مثل نيكرو المهندس في تويتر بمدينة لندن، والذي خصص حسابه في تويتر لمساعدة الأشخاص الذين تم تسريحهم من تويتر في العثور على وظائف جديدة.

نيكرو دشن حملة توظيف في المملكة المتحدة قال فيها: “إذا كنت توظف في المملكة المتحدة ، فيرجى وضع وظائفك المفتوحة في هذا النموذج، وسنقوم بتوزيعها على موظفي تويتر في المملكة المتحدة الذين تأثروا بتسريح العاملين، ونضمن لك أنك ستحصل على أفضل الأشخاص في السوق الآن”.

If you're hiring in the UK please put your open roles into this form https://t.co/ITeDrsAtZW and we'll get it distributed to UK Twitter employees who are impacted by layoffs.



You'll get applications from the best people on the market right now. — nickrw (@nickrw) November 4, 2022

بينما نصحت محامية التوظيف، ليزا بلوم، والمقيمة في لوس أنجلوس، موظفي تويتر بعدم القبول بقرار ماسك بتسريحهم الفوري، لأن القانون الأميركي يلزمه بإخطار تسريح قبل 60 يوما من تنفيذ القرار خاصة في حالة التسريح الجماعي”.

Hey Twitter employees getting laid off tomorrow! IMPORTANT INFO from a CA employment attorney (me):



CA's "WARN" law requires Twitter to give you 60 days notice of a massive layoff.



A layoff of 50+ employees within a 30 day period qualifies.



I know you didn't get that notice. — Lisa Bloom (@LisaBloom) November 4, 2022

الموظفون المسرحون من “تويتر” بدأوا في التغريد تحت وسم حمل اسم “#OneTeam”، وعبروا عن غضبهم إزاء قرار إيلون ماسك، وتعاطف كثيرون معهم، فيما ذهب آخرون نحو رفع قضية على الملياردير الأميركي في مدينة سان فرانسيسكو، وقالوا إن طريقة التسريح تنتهك القانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.

لم تكن إشادة تويتر بموظفيها المسرحين شافعا لها لمنع حالة الغضب من القرار المفاجئ، وقالت تويتر “نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.

أكثر من 7500 موظف حول العالم صاروا محط التقارير الإعلامية والتغريدات وسط حديث عن نية تويتر تسريح نصفهم ، أو ربما تذهب أبعد من ذلك والذين بالفعل جرى إلغاء وصولهم إلى تطبيق “سلاك” للتواصل الخاص بالأعمال وكذلك حساباتهم في “جيميل”، كما جرى تعطيل وصولهم إلى بيانات الحواسيب المحمولة “لاب توب” الخاصة بـ”تويتر”.

من لم تصل لهم رسالة التسريح ليسوا أفضل حالا بعدما تم نشر صور يظهر فيها موظفون في مقرات تويتر ينامون على الأرض في مكاتب عملهم نظرا للضغط الكبير عليهم من جانب مالك الموقع الجديد إيلون ماسك.

تغريدات البحث عن وظيفة

قد يمر كثيرون منا بما مر به بعض موظفي تويتر من أمر واقع يحتم عليك خلق فرصة جديدة والخروج من الأزمة بدافع جديد للتطوير والبناء بالبحث وتطوير والذات.

وتعقيبا على هذه الأزمة وكيف يصنع الموظف من قرار فصله أو تسريحه دافعاً لصناعة مجال جديد يخوض فيه ويبرز فيه إمكاناته تقول الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكري: “لاشك أن قرار التسريح الجماعي لآلاف العاملين بتويتر يمثل صدمة كبيرة لهم ولغيرهم ممن كانوا يرونهم في وظائف يحلمون بها، ولكن مثل هؤلاء الموظفين مؤهلون لمواجهة مثل تلك المواقف ويعلمون أنهم مرتبطون بعقود عمل مع شركة قطاع خاص يمكن أن تستغنى عنهم في أي وقت، كما أن كفاءتهم تؤهلهم للالتحاق بوظائف أخرى جيدة”.

وتعرب زكريا في تصريحات لموقع “أريبيان بزنس” عن اعتقادها أن ماسك رغم كل شيء لن يستطيع المضي قدما في تسريح كل هذا العدد من الموظفين في وقت واحد، خاصة أن الإدارة الأميركية في الوقت الحالي تمر بوقت حساس في ظل التضخم الكبير والبطالة المرتفعة.

وقالت إن إيمان الكثيرين وخاصة من الموظفين داخل الولايات المتحدة بأن هناك قانون يحميهم سيخفف من وطأة الصدمة النفسية عليهم من تبعات قرار ماسك.

*حددت زكريا عدة إجراءات يجب على أي شخص اتباعها لتخفيف صدمة تسريحه من العمل في أي وقت وهي:*

• الوضع في الاعتبار دائما أن هذه الوظيفة مرحلة من مشوار الحياة، ويمكن تركها في أي وقت ولأي سبب.

• عدم جعل العمل هو كل الحياة بل ممارسة أنشطة أخرى بجواره حتى تستمر الحياة إذا تم فقد العمل بشكل مفاجيء.

• تقوية شبكة العلاقات الاجتماعية المهنية المرتبطة بالعمل حتى يكون من السهولة بعد فقد العمل إيجاد البديل سريعا.

• التثقيف دائما فيما يخص العمل وأية أعمال مرتبطة به حتى تزيد فرص الوظائف.

• الاشتراك في أنشطة نقابية ومجتمعية مرتبطة بعملك أو بالأعمال المشابهة له حتى يكون هؤلاء درعاً مدافعاً عن حقوقك وقت اللزوم.