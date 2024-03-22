لهذا السبب.. على المستثمرين في الإمارات التفكير جديًا في بتكوين

وصل سعر البتكوين إلى مستويات قياسية منذ أسبوعين، متجاوزا 71 ألف دولار لأول مرة. تعد هذه الزيادة الأخيرة في أسعار هذه الأصول الرقمية بمكانة مؤشر آخر لسلسلة من الحركات الإيجابية في سوق العملات المشفرة، مما يشير إلى أن التوقعات الخاصة بالقطاع تعود إلى آفاق مشرقة.

في الوقت الحالي، يشهد تبني العملات المشفرة نمواً قوياً، وتتوضح الأنظمة التنظيمية المتعلقة بها، وتتطور البنية التحتية لهذا النظام، مما يثير اهتماماً جديداً، ويمهد الطريق لارتفاع القيمة في المستقبل.

ازدهار العملات المشفرة في الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، حيث تستفيد من مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار. وتشير الدراسات الحديثة إلى زيادة مذهلة بنسبة 400% في عدد شركات العملات المشفرة المسجلة في دولة الإمارات بين عامي 2020 و2022. وقد أنشأت البورصات الكبرى مقرات إقليمية في دبي للاستفادة من البيئة الخصبة للعملات المشفرة. توفر دولة الإمارات فرصًا لا مثيل لها لنمو العملات المشفرة.

تبنت حكومة دولة الإمارات نهجاً متقدماً ومتوازناً تجاه تنظيم العملات المشفرة. لقد قدمت إرشادات واضحة من السلطات التنظيمية فيما يتعلق بمتطلبات”اعرف عميلك” (KYC) وتدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) في الصناعة، مع الاستمرار في إتاحة المجال للابتكار. يوضح هذا التحرك الذي اتخذته الدولة نحو توفير التأمين للأصول الرقمية التزامها ببناء الضمانات والحماية التي ستجذب المزيد من الاستثمارات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية، فإن تطورات البنية التحتية في الإمارات تجعل الدولة رائدة عالميًا في مجال العملات المشفرة. توفر المناطق الحرة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي تراخيص مصرفية وأطر عمل متخصصة للشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى استقطاب لاعبين رئيسين في هذه الصناعة مثل Binance وBybit الذين أنشؤوا مقرات إقليمية لهم في الدولة. كما تم إنشاء مركز دبي للعملات المشفرة بهدف تسهيل معاملات العملات المشفرة بقيمة 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

يتنامى الاهتمام المتزايد من المستثمرين والمؤسسات المحلية بالعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط بفضل اللوائح التنظيمية المحسنة وتطوير البنية التحتية، حيث شهدت الأسواق المحلية زيادة في حجم التداول، بسبب ارتفاع سعر عملة البتكوين. تطمح الأجيال الشابة إلى المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد، وبتميز الإمارات بمكانتها المتقدمة في سوق العملات المشفرة وقطاعها المالي القوي والمستقر، يجعلها مركزاً مثالياً للتجارة والاستثمار في المنطقة.

بتكوين: تنويع الاستثمار يضمن الاستقرار على المدى الطويل

بالنسبة إلى المستثمرين على المدى الطويل، قد تكون الفترة الحالية وقتًا مناسبًا للنظر في الاستثمار في العملات المشفرة مثل البتكوين. بعد الانخفاضات الحادة في عام 2022 التي أعادت تقييم هذه الأصول إلى مستويات أكثر معقولية، فإن العملات الرقمية تبدو مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية نسبةً إلى إمكاناتها المستقبلية.

ثم إنَّ اعتماد التوجه السائد في هذا المجال يتزايد، مدعومًا بسهولة الوصول إليه عبر البورصات المنظمة والصناديق المتداولة. كما إنَّ التطورات في تقنية blockchain والحالات الناشئة للتمويل اللامركزي (DeFi) وWeb3 تشير إلى استمرار النمو والابتكار داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.

في حين أن العملات المشفرة مثل البتكوين غالبًا ما يُنظر إليها على أنها استثمارات مضاربة، فإن التعرض لبعض قطاع الأصول الرقمية المتنامي يمكن أن يوفر فوائد تنويع الاستثمار. لا ترتبط قيمة العملات المشفرة ارتباطًا مباشرًا بالأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، لذا فإن الاحتفاظ بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في محفظة إلى جانب استثمارات أكثر استقرارًا يساعد في تخفيف حدة تقلبات السوق على الاستثمار.

حتى كمية صغيرة من العملات المشفرة، نحو 1-5% من إجمالي المحفظة، يمكن أن تحسن العائدات المعدلة حسب الأخطار على المدى الطويل. مع استمرار توسع التقنيات الرقمية وشبكات البلوكشين، فإن الحفاظ على الحصة في فئة الأصول الناشئة هذه يمكّن المستثمرين من الاستفادة من الزيادات المستقبلية.

عند الاستثمار في العملات المشفرة، من المهم اعتبارها ليس فقط كأصول رقمية، ولكن أيضًا كجزء من النظام التكنولوجي المتطور القائم على تقنية blockchain وتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، وهي نظام رقمي لحفظ وإدارة سجل معرفات المرسل والقالب). لا تزال شبكات البلوك شين تتمتع بتطبيقات عملية في العالم الحقيقي، تتراوح من دعم التمويل اللامركزي إلى تمكين أشكال جديدة من الملكية الرقمية.

من خلال امتلاك العملات المشفرة، يستخدم المستثمرون رأس المال فعليًا لدعم تطوير بنية تحتية عالمية جديدة يمكنها إعادة تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا، ومع بعضنا البعض عبر الإنترنت. إن فرص الابتكار في مجالات مثل التجارة والفن والألعاب وغيرها الكثير تجعل العملات المشفرة طريقًا جذابًا للاستثمار في التقدم التكنولوجي المستمر.

وبالنسبة إلى المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه التحديد، فإن المزايا أكثر وضوحا. باعتبارها المركز الرئيسي للعملات المشفرة في المنطقة، توفر الإمارات وصولاً سهلاً إلى التداول الآمن من خلال التنظيم والبنية التحتية المصممة خصيصًا للأصول الرقمية. تعمل العلامات التجارية العالمية على ترسيخ وجودها في دبي، مع الاعتراف بظهور المدينة كمركز للعملات المشفرة في الشرق الأوسط. يمكن أن تكون العوائد المحتملة على الاستثمارات في النظام البيئي المحلي المزدهر كبيرة.

ومن المؤكد أن العملات الرقمية ستستمر في مواجهة فترات من التقلبات العالية. ومع ذلك، بالنسبة إلى المستثمرين على المدى الطويل الذين يتراوح أفقهم الاستثماري بين خمس إلى عشر سنوات، فإن تخصيص جزء متواضع من أفضل العملات المشفرة مثل البتكوين قد يكون خطوة حكيمة لتنويع محفظتهم الاستثمارية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، فإن التطوير المبكر لصناعة العملات الرقمية الإقليمية لديه القدرة على تحقيق مكاسب لم يسبقها مثيل. مع تزايد التنظيم والاعتماد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ربما تكون بداية التعافي في مجال العملات المشفرة قد بدأت للتو. بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتطلعون إلى المستقبل، قد تكون الآن فرصة جيدة لدخول لعبة البيتكوين.