باتت منطقة الخليج العربي محط أنظار مستثمري العالم و قوة جاذبة لرؤوس أموال كبرى الشركات الدولية بهدف الاستثمار في السوق الخليجي التي تشهد أزدهار وقوة متجددة لجذب الاستثمارات.

قال تقرير اقتصادي لشبكة الـCNN، أنه وسط مشهد من عدم اليقين الاقتصادي يسيطر على المشهد العالمي، وضع أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، أنظارهم على دول مجلس التعاون الخليجي.

وبسبب الازدهار النفطي في العام الماضي الذي ضخّ قوة متجددة في اقتصادات المنطقة، برزت دول الخليج كمركز جذّاب لمن يبحث عن الاستثمار.

فأكبر عشر صناديق ثروة سيادية في منطقة الخليج تدير مجتمعة ما يقرب من 4 تريليونات دولار.. وهذا الرقم الكبير يبدو جاذباً للمستثمرين.



في الأمكان معاينة ذلك من خلال شركة “سنابل” للاستثمار ذراع الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي كشفت عن تعاونها مع ما يقرب 40 من شركات رأس المال الاستثمارية الأمريكية.



ضمن اسماء مثل” اندريسن هو رويتذ، وتايجر جلوبال مانجمنت”، وشركة استثمار بالتكنولوجيا تستثمر في المنطقة منذ عام 2012، ولها مكاتب في الرياض ودبي “اي 500 جلوبال”.



ومن بين المستثمرين في المنطقة المستثمر المعروف “مارك موبيوس” وهو شخصية مهمة في تطوير السياسات الدولية بالأسواق الناشئة يظهر سجله أنه استثمر في أكثر من 5000 شركة حول العالم وأدار أصولاً بقيمة 40 مليار دولار.

سبب زيادة انجذاب المستثمرين الدوليين إلى منطقة الخليج

هناك توقعات بشأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأرقام أنها تزداد قوة فمن أحد الأمور الكبيرة التي حدثت هو جذبهم الناس من جميع أنحاء العالم، وكانوا انتقائيين للغاية يحاولون الحصول على أفضل الأشخاص المتعلمين، والذين يرغبون بالاستثمار، وهذه طريقة ذكية جدا لجذب أشخاص جدد إلى المنطقة.



و المثير للاهتمام أن تمهد “دبي” الطريق لذلك . . وأصبحت مثالاً يحتذى به نوعا ما، والآن نرى البلدان في أنحاء الشرق الاوسط تنظر إلى مدينة دبي.



لذلك نرى السعودية تتحرك الآن بسرعة كبيرة في هذا الأتجاه وهذا مثير للاهتمام.

ما السوق الذي يثير المستثمر العالمي خلافا لدبي في الامارات؟

يقول أحد رجال الأعمال الأمريكيون: “عليك البدء بالسعودية لأنها تمثل سوقا كبيرة جدا، لديهم أسهم سيولة أكثر أبوظبي لديها سوق نشط للغاية، ومدينة دبي جيدة جداً.. نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من السيولة ودخول الشركات الأكبر إلى السوق وهناك الأكثر أثارة للاهتمام الشركات التي تملكها عائلات”.

و أضاف : نرى زخماً فيما يتعلق بشركات رأس المال الاستثمارية الآتية إلى المنطقة، ونشاهد كيف تجذب الحكومات الشركات رأس المال الاستثمارية هذه من خلال تزويدها برأس المال للاستثمار في المنطقة وهذا تطور مهم للغاية وهناك الكثير من رواد الأعمال في الشرق الاوسط هناك تقاليد متعلقة بريادة الاعمال والتجاره ويمكن لشركات رأس المال الاستثماري، ولابد أن تأتي وتستثمر في هذه الشركات وأن تقوم بعمل جيد للغاية في المستقبل المنطقة ستشهد تطورا جيد للغاية، وهذا يلقى تشجيعا من قبل الحكومات في الخليج.