المساكن ذات العلامات العالمية تجذب الاستثمار وتعزز من اللمسات الجمالية والتصاميم الفاخرة

سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية

يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية ذات العلامات العالمية الفاخرة في السنوات الأخيرة، والتي تتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة بين المشترين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

وقد كشفت دراسة أجرتها شركة سَفِلز للاستشارات العقارية في عام 2022 أن دبي تحظى اليوم بالمرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوحدات السكنية ذات العلامات العالمية. وسيبرز هذا التوجه خلال عام 2023 وما بعده، لا سيما مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجذابة ومعقولة التكلفة للمعيشة الفاخرة في العالم.

وتشتهر العلامات الفاخرة بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز وأفضل الخدمات. ويتمثل العامل الأساسي لاستمراريتها في قدرتها على الحفاظ على هوية فريدة مع إمكانية مستمرة للتطور وإحداث تغييرات كبيرة بما ينسجم مع متطلبات المجتمع الأوسع. ويعكس الارتفاع الملحوظ في عدد الوحدات السكينة ذات العلامات العالمية ثقة المشترين الراسخة بالعلامات الفاخرة المفضلة لديهم، كما يسلط الضوء على استعدادهم للاستثمار في العقارات التي تحمل اسم علامة تجارية فاخرة، وتتميز بعروض القيمة التي توفرها. ونظراً للسمعة الطيبة التي تحظى بها، توفر المساكن ذات العلامات العالمية فرصة استثمارية رائعة، مع إمكانية إعادة بيعها بأسعار أعلى، أو تحقيق عوائد استثمارية من خلال تأجيرها، في حال اختار المالك عدم العيش فيها طوال العام ورغب في تحقيق عوائد إيجار طويلة الأجل.

وتحظى الوجهات الصاعدة، مثل رأس الخيمة، باهتمام واسع اليوم على الرغم من أن دبي تشكل منذ وقت طويل الوجهة المفضلة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. حيث شهد سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي وتم الإعلان عن عدد من النتائج الإيجابية وعن مجموعة من المشاريع والمبادرات المشجعة. فعلى سبيل المثال، أطلقت رأس الخيمة عدة استراتيجيات لاستقطاب السياح، بما في ذلك تقديم الحوافز المالية وتخصيص استثمارات بملايين الدولارات لمشاريع في جبل جيس. وتُظهر الاستثمارات من مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري الدولية والإقليمية قدرة الإمارة على جذب شركاء استراتيجيين مهمين واستقطاب المزيد من رأس المال.

وتوفر المساكن ذات العلامات العالمية مزيجاً مثالياً من الاستثمار الجذاب وإمكانية الحصول على نمط حياة مميز. كما تمنح الثقة للمشترين الأجانب الذين لا يعرفون بالضرورة جهة موثوقة لاستثمار أموالهم. وتُعد الشراكة مع العلامة التجارية وشركة التطوير العقارية المناسبتين أمراً مهماً، حيث تتحمل الشركة مسؤولية ضمان إدارة الممتلكات وصيانتها وفق المعايير العالية للعلامة التجارية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية بحث المستثمرين والمشترين على حد سواء عن شركة تطوير العقاري وعلامة تجارية تتمتعان بسمعة طيبة. ويجب أن تسعى شركة التطوير العقاري إلى التعاون مع علامة تجارية تتميز بقبول لدى الجماهير المستهدفة وتقدم خدمات تنسجم مع تطلعات نمط حياتهم.

كما يوفر فهم رؤية شركة التطوير العقاري الشاملة، بما يتجاوز الأفكار المتعلقة بالممتلكات ذات العلامات العالمية، للمشتري العديد من الفوائد. ومن خلال إنشاء مجتمعات المستقبل، يجب على شركات التطوير العقاري إعطاء الأولوية لبناء بيئات مستدامة تتمتع بالكفاءة في استخدام الطاقة، ويمكن فيها لأجيال الغد العيش بتناغم مع الطبيعة. ولا تقتصر المساكن ذات العلامة العالمية على تقديم العروض الفاخرة، بل تمثل نموذجاً مثالياً يركز على توفير أرقى تجارب السكن الفخمة، سواء من حيث تصميم المنزل أو نمط الحياة.

وتستقطب العلامات العالمية الفاخرة العديد من العملاء بفضل ما توفره من اللمسات والتصاميم الجمالية، وما تتمتع به من هوية مميزة وقيم رفيعة، وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف. ومع استمرار ازدهار قطاع العقارات، يقع على عاتق شركات التطوير العقاري مسؤولية توفير منتجات مميزة تلبي احتياجات السوق، وتركز بشكل متزايد على الرفاهية، لا سيما مع تغير مفهومنا حول المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وما نحتاجه لعيش حياة ذات مغزى. وتسعى المساكن ذات العلامات العالمية إلى تجاوز المفهوم التقليدي للعقارات، حيث توفر أرقى أنماط الحياة، ويضم الكثير منها مجموعة متنوعة من المرافق ووسائل الراحة، بدءاً من المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية ووصولاً إلى أحواض السباحة وخدمات الكونسيرج والمطاعم، لتصبح أشبه بفندق عالمي المستوى. وتتم دراسة كل التفاصيل بعناية للتأكد من أنها تمثل العلامة التجارية الفاخرة وتعكس قيمها وأهدافها والتزامها بأعلى مستويات الجودة، مما يعزز مكانة الوحدات ذات العلامات التجارية بوصفها استثمارات ممتازة، فعدد الوحدات المعروضة منها للبيع محدود وهي تتمتع بموثوقية عالية وتضمن مستوى معيناً من الجودة.