حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، مواطنيه المسافرين إلى المملكة من السفر لأداء فريضة الحج دون تأشيرة خاصة بالحج.

وقال إن السلطات السعودية تحت شعار حج بلا مخالف أكدت ألا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، أو المقيمين إقامة نظامية إذ يُسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقاً للشروط والأنظمة المصرح بها. شروط تأدية فريضة الحج لهذا العام 1444 هي الأعمار من سن 25 عامًا للرجال، وللسيدات من سن 45 عامًا دون محرم وأقل من ذلك لابد من وجود محرم، وأن يكون الحاج حاصلا على كل التطعيمات سواء ضد فيروس كورونا والحمى الشوكية، وأن يكون حاصلا على شهادة صحية تفيد بخلو الحاج من الأمراض المزمنة لسرطان حالات حرجة – الغسيل الكلوي – أمراض القلب – السمنة المفرطة، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وأخيرًا جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأوضح حنفي أن الحج دون تصريح يعرض المخالف لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، أما للزيارات بأنواعها (عائلية، تجارية، عمل، شخصية، إلكترونية، سياحية، حكومية، مرور) وكذلك تأشيرة خدمة الحجاج؛ فغير مصرح لهم بتأدية فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، أما من يتم ضبطهم ينقلون أو يؤون حجاجاً دون تصريح فسيتعرضون لعقوبات من أهمها؛ غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيماً، ويتم التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام.

ووجّه حنفي النصيحة للزائرين وحاملي تأشيرة العمرة وتأشيرة خدمة الحجاج بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة، وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية على أراضي المملكة، وخصوصاً مع وجود وفود كبيرة من الزيارات المختلفة على أراضي المملكة العربية السعودية.