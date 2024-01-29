حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي ترتفع 26%

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي، بنسبة 26% خلال عام 2023، حسب بيانات الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.

وقال عماد الجلوي، نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالكويت، إن عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي، بلغ خلال عام 2023 الماضي، نحو نحو 15.6 مليون مسافر.

عدد المسافرين خلال عام 2023

وأضاف الجلوي، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن عدد الركاب القادمين بلغ نحو 7.93 مليون مسافر، فيما بلغ عدد الركاب المغادرين، نحو 7.68 مليون مسافر.

وأوضح، المسئول الكويتي، أن حركة الطائرات من، وإلى مطار الكويت الدولي، بلغت نحو 128.58 ألف رحلة جوية خلال عام 2023، مقابل نحو 104.14 ألف رحلة عام 2022، بنسبة ارتفاع 23%.

وأضاف الجلوي، أن حركة الشحن الجوي، من، وإلى مطار الكويت الدولي، بلغت نحو 210 مليون كيلو جرام خلال عام 2023، لتسجل ارتفاع بنسبة 3%، منها 170 مليون كيلو جرام حركة الشحن الجوي الواردة، فيما بلغت حركة الشحن الجوي الصادرة نحو 40.3 مليون كيلو جرام.