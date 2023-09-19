المسافرون يفضلون شركات طيران تقدم خدمة واي فاي مجانية

أعلنت شركة “فياسات” Viasat العالمية للاتصالات اليوم عن نتائج استطلاع تجربة الركاب لعام 2023 والذي استطلع آراء أكثر من 11 ألف شخص حول العالم (500 منهم من دولة الإمارات ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة) ممن سافروا جواً خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقد تغير سوق السفر الجوي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بات المسافرون يدفعون المزيد مقابل تذاكر السفر، وعندما يصعدون إلى الطائرة، فإنهم يريدون مواصلة العمل واللعب عبر الإنترنت تماماً كما يفعلون على الأرض. ولذلك فإن توقعاتهم مرتفعة بشكل لا يصدق.

وتظهر النتائج أن توقعات الركاب بدأت في الزيادة بدورها. وفي الواقع، قال 81% إن خدمة “الواي فاي” مهمة جداً لتجربة سفرهم جواً، بزيادة قدرها 4% عن استطلاع عام 2022. ورجح 83% ممن شملهم الاستطلاع أن يعيدوا الحجز مع شركة طيران تقدم خدمة “واي فاي” عالية الجودة.

وفي الإمارات، زادت نسبة المسافرين الذين يريدون التأكد من سرعة وموثوقية خدمة “الواي فاي” على متن الطائرة من 45% في عام 2022 إلى 53% في عام 2023.

ويقول 47% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يفضلون الاتصال بشبكة “الواي فاي” على متن الطائرة إذا كانت الخدمة غير مجانية. علاوة على ذلك، أبدى 3 من كل 10 ركاب شملهم الاستطلاع (29%) استعدادهم لدفع المزيد مقابل تذكرتهم للاستفادة من خدمة “الواي فاي” المجانية. وبخلاف سعر التذكرة، أصبحت خدمة “الواي فاي” المجانية على متن الطائرة العامل الأكثر تأثيراً للمسافرين عند اختيار شركة طيران (22%) – قبل المأكولات والمشروبات المجانية (18%)، ومساحة الأرجل (13%)، والترفيه المجاني ( 9%).

وفي الولايات المتحدة، ارتفع الطلب على خدمة الواي فاي المجانية على متن الطائرة بنسبة 50% منذ استطلاع عام 2022، وشهدت الهند زيادة بنسبة 42%، والبرازيل 35%.

يقول نصف المسافرين حول العالم (50%) الآن أنه يجب أن تكون خدمة الواي فاي مجانية في جميع الرحلات الجوية القصيرة وأكثر من ثمانية من كل عشرة (82%) للرحلات الطويلة.

ويرغب 47% من الركاب في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير محدود في السماء، بينما يرغب 1 من كل 5 في ممارسة الألعاب (22%)، مما يدل على الرغبة في التواصل وعدم تفويت الحياة على الأرض.

ويقول 4 من كل 5 ركاب (81%) إنهم سيدفعون مقابل مشاهدة الأحداث الرياضية المنقولة مباشرة أثناء الرحلة، وجاءت كأس العالم لكرة القدم في صدارة الأحداث الرياضية الأكثر طلباً بنسبة (45%)، تليها الألعاب الأولمبية (28%) ثم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين( 25%).