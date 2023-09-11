أعلنت «مؤسسة المسار الرياضي» عن شراكتها الاستراتيجية في معرض «سيتي سكيب» العالمي 2023 الذي سوف يقام في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات»، تحت شعار «لبناء مسكن المستقبل».





سيتيح جناح «مؤسسة المسار الرياضي» لزائري المعرض فرصة استكشاف مشروع المسار الرياضي عبر تجربة الواقع الافتراضي، والتعرف على جسر الدراجات من خلال المسار المحاكي له داخل أروقة المعرض، وكذلك الاطلاع على مجسَّم ثلاثي الأبعاد للمشروع، كما سيتمكن الزوار من التحدث مع فريق المسار الرياضي للتعرف على أهم المميزات وأبرز الوجهات في تطورات المشروع والفرص الاستثمارية وأهم ميزات الكود العمراني للمسار الرياضي.





تشارك الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة المسار الرياضي»، جين ماكجيفرن، في حلقة النقاش الرئيسية بالمعرض تحت عنوان «بناء الغد – الاستثمارات والمشاريع التي تشكل مستقبل المملكة كوجهة عالمية»، وسوف تتحدث عن الدور المهم لمشروع (المسار الرياضي) وتطوراته، الذي سيُحدِث نقلة نوعية في مدينة الرياض، استجابة لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)، حيث سيربط غرب المدينة بشرقها لتصبح وجهة مبتكرة لاتباع نمط حياة صحي ورياضي.





من جهته، عبّر أحمد بن عسكر رئيس قطاع التواصل في «مؤسسة المسار الرياضي» عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض العالمي، وقال: «فخورون بأن نكون من ضمن المشاريع المساهمة في ازدهار مدينة الرياض وتعزيز جودة الحياة فيها، وذلك بهدف جعلها واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم».



يُذكر أن مشروع «المسار الرياضي» يُعد أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز، في 19 مارس (آذار) 2019. ويحظى بمتابعة واهتمام من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



كما يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم، من خلال تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.



يمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومتراً على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتضمن أكثر من 4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 موقعاً للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عدة مواقع ومناطق استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2.3 مليون متر مربع.

أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتصاميم مجسم جسر الدراجات الذي يعد أحد مرافق مشروع #المسار_الرياضي ، وذلك خلال جولة لمعاليه بعد افتتاحه معرض #سيتي_سكيب العالمي 2023 المقام حاليًا في مدينة #الرياض pic.twitter.com/9ZUWIVQnlF — المسار الرياضي (@SportsBlvdSA) September 10, 2023