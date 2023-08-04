يتنظر ملاك وعشاق الصقور غدا أضخم مزاد عالمي لإنتاج الصقور للعام الثالث على التوالي شمال الرياض، والذي عقد في النسخ الماضية صفقات مليونية لأضخم أنواع الصقور في العالم.

حيث يطلق نادي الصقور السعودي غداً ، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، والذي ينظمه في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض على مدى 21 يوماً، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.



ويشارك في المزاد مزارع رائدة في إنتاج الصقور ، قادمة من أكثر من 14 دولة، لجمع وتوفير نخبة سلالات الصقور من شتى أنحاء العالم، في حدث هو الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، ولحفظ تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، ويدعم مزارع الإنتاج، وتعزيز مكانة المملكة كونها وجهة عالمية للصقور والصقارين.



وينظم نادي الصقور السعودي المزاد ليكون سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤيته المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وداعماً ثقافياً واقتصادياً، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.



وسجل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور خلال نسختين سابقتين مبيعات إجمالية تجاوزت 10 ملايين ريال، من خلال بيع أكثر من 800 صقر ، بحضور نحو 25 مزرعة إنتاج رائدة، فيما سجل المزاد أيضاً صفقة لبيع أغلى صقر “جير” في العالم مقابل 1.750.000 ريال من نوع قرموشة جير (ألترا وايت) من مزرعة “باسيفيك نورث ويست” الأمريكية، ويبلغ عرضه وطوله 16.50 إنشاً، بينما بلغ وزنه 980 غراماً.



ويأتي المزاد في الوقت الذي استحدث فيه نادي الصقور السعودي – قبل أيام – ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد الدولي، وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح “الدعو”.