نشرت منصة “أبشر” لوحات إلكترونية مميزة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.





وقالت المنصة: “احصل على لوحتك المميزة بمناسبة اليوم الوطني93 عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني في منصة أبشر”.





في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غداً بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.





جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في “إكس”، حيث أشارت إدارة المرور إلى أن المزاد سيكون عبر منصبة “أبشر” الإلكترونية، وفق “تواصل”.





وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتسهيل على المواطنين للاستفادة من خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة المطروحة والتي تحتوي على حرف ورقم، أو حرفين ورقمين.



