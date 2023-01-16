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المرور السعودي: مخالفة وضع الطفل في المقعد الأمامي حتى ولو كان برفقة بالغ

الإدارة العامة للمرور تمنح مخالفة مرورية لقائد المركبة عند وجود طفل في المقعد الأمامي حتى لو كان يحمله شخص بالغ

تمنح الإدارة العامة للمرور في السعودية مخالفة مرورية لقائد المركبة عند وجود طفل في المقعد الأمامي حتى لو كان شخص بالغ إلى جانبه

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أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية على منح مخالفة مرورية لقائد المركبة عند وجود طفل في المقعد الأمامي حتى لو كان يحمل الطفل شخص بالغ.

وقال مصدر، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، إنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظاً على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.

وترتفع نسبة التساؤلات في المملكة حول السن المسموح للجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، بعد أن منعت الإدارة العامة للمرور ركوب الأطفال في المقعد الأمامي لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات مخالفة مرورية.

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