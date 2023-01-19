سامر باطر by سامر باطر

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المركزي المغربي ينفي وصول سعر اليورو إلى 18 درهما ويؤكد أنه لم يتجاوز 11 درهما

سامر باطر by سامر باطر

أعلن البنك المركزي المغربي نفيه لصحة وصول قيمة العملة الأوروبية اليورو إلى 18 درهما، مؤكدا أنها تساوي فقط 11 درهما. و صدر ذلك في بيان عن البنك في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، لينفي نفيا قاطعا صحة تلك الشائعات.

ويدرج البنك الرابط الرسمي للتحقق من سعر العملة (هنا) وينبه إلى عدم صحة ما يتناوله البعض على الشبكات الاجتماعية .

وقال البيان إنه “علم بأن عددا من مواقع التواصل تظهر أن قيمة العملة الأوروبية الموحدة الأورو (اليورو) تساوي ما يناهز 18 درهما مغربيا، وأن هذا السعر غير حقيقي بتاتا، وأن سعر صرف الأورو مقابل الدرهم بلغ حوالي 11 درهما اليوم الأربعاء”. يوضح البيان أن البنك هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بالإضافة إلى مواقع بلومبرغ Bloomberg وريفينتيف Refinitiv عند ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.

وكان المغرب قد بدأ تعويم عملته المحلية في يناير/ كانون الثاني 2018، تاركا سعر صرف الدرهم يتحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو والدولار الأمريكي، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.

ويلفت تقرير هسبريس إلى أن العملة الوطنية أكملت خمس سنوات من دخولها تحريرا جزئيا منذ يناير 2018، حيث تحرك الدرهم طيلة الفترة الماضية ضمن نطاق “2.5±” في المائة في البداية، وجرى المرور إلى نطاق “5±” في المائة في مارس 2020.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب مع بدء تطبيق هذا التحرير الجزئي في 16 يناير من عام 2018 إلى أن الهدف هو تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. الشروع في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم، الذي ظل ثابتا لعقود في حدود “0,3±” في المائة، كان قد تم في ظروف ملائمة من حيث رصيد العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...