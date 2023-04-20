البنك المركزي المصري ينفي إصدار نقود فئة 500 جنيه

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أنه لا توجد أي نية لإصدار فئة ورقية من العملة المصرية بقيمة 500 جنيه كما تم تداوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، دون أن يذكر موقع “مصراوي” المحلي اسمه، إن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار البنك المركزي فئة بقيمة 500 جنيه لا تمت للحقيقة بصلة، كما أن شكل التصميم المتداول يختلف كلياً عن التصميمات المتبعة.

وجاء ذلك بعد أن تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة ورقية فئة 500 جنيه تحمل اسم العاصمة الإدارية الجديدة واسم البنك المركزي المصري أعلى وأسفل الصورة.

وتصدر مطبعة البنك المركزي المصري ستة أنواع من فئات البنكنوت المصري هي 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهاً و50 جنيهاً و100 جنيه و200 جنيه.

وفي سياق منفصل، قال ذات المصدر إنه تم الانتهاء من تصميمات النقود فئة 20 جنيهاً البلاستيكية وفي انتظار موافقة محافظ البنك المركزي لطباعتها وإصدارها لأول مرة للجمهور كما حدث قبل عام مع إصدار أول فئة من الـ 10 جنيهات البلاستيكية.