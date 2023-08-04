المركزي المصري يفاجىء الأسواق برفع الفائدة 1% لأعلى مستوى منذ 2006

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق أمس برفعه سعر الفائدة 100 نقطة أساس (1%) إلى 19.25%، ليصبح سعر الفائدة الآن الأعلى منذ عام 2006 على الأقل، وأعلى من الذروة السابقة التي تم الوصول إليها خلال أزمة العملة في 2016-2017.

وذكر البنك في بيان أنه “أخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026”.

وكان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في آذار / مارس الماضي 200 نقطة أساس (2%) لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقد رفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء أمس الخميس، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 19.25%، وعلى الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.75%.

وقد قفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال حزيران / يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في أيار / مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة أسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

ويتم تداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية منذ مارس الماضي عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.

وقبل قرار رفع الفائدة أمس كان سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث بيانات للتضخم.