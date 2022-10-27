المركزي المصري يرفع الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي

رفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 13.75%.

وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.

وكان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة ترأسها محافظ البنك المركزي المصري الحالي حسن عبدالله، والذي تولى المنصب في أغسطس الماضي، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض لأجل ليلة واحدة.

ووفقاً للبيان، فإن المركزي المصري سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.