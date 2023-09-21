المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. هل يتأثر الجنيه؟

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، عند 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، بعد اجتماع محدد مسبقا للجنة السياسات النقدية.

وحسب مختصون فإن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الإنتاج؛ وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.

لماذا قرر المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟

البنك المركزي المصري قال في بيان إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع، خاصة أسعار الطاقة، في الارتفاع، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.

البنك المركزي المصري

وأوضحت لجنة السياسات أنه من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. إضافة إلى ذلك، ورغم ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه سابقا، فقد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة متوافقا مع أغلب التوقعات واستطلاعات رأي المؤسسات والمحللين الماليين، خاصة أن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم غير ذي جدوى في ظل أن التضخم مستورد، وليس له علاقة بارتفاع السيولة في السوق.

ماذا يعني تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة؟

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري قال لـ”أريبيان بزنس“، إن البنوك المركزية تحدد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا، مشيرًا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كان متوقعا وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بنهاية أبريل الماضي لأول مرة منذ شهور مضت، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه.

وأوضح الفقي، تأثير القرار على الاقتصاد، بأن رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي لكبح معدلات التضخم، وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم.

تعويم الجنيه المصري.. هل اقترب؟

وأضاف، أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع القرارات الهامة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بتيسير وتحفيز الاستثمارات والتي تساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار والاستمرار في انخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.

معدل النمو في مصر

أوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد المحلي، فإن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي، ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد، والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

معدل البطالة والتضخم في مصر

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وحسب البيان، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023.

على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.

وأضافت لجنة السياسات النقدية، أنه على الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.