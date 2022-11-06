المركزي السعودي يوحد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبات

أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.





التزامات شركات التأمين

وبيّن البنك المركزي أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي:

تغطية إيجار المركبة البديلة.

المساعدة على الطريق.

الوفاة، والإصابة الجسدية.

المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق.

الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.

أحكام واستثناءات

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها:

تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد.

آلية تطبيق مبلغ التحمل.

تحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي.

تحديد الهلاك الكلي الفني وفقاً لتقرير الجهة المختصة نظاماً.

إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة عد المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية.

تأكيد شركة التأمين عند عرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.

قواعد التأمين الشامل على المركبات

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع “قواعد التأمين الشامل على المركبات” على العموم والمختصين لمدة (30) يوماً؛ بهدف استطلاع آرائهم وملاحظاتهم حياله، ودُرِست هذه الملاحظات والآراء، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.