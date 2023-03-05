كشف مصرف الراجحي السعودي؛ أكبر المصارف الإسلامية في عموم منطقة الخليج، أن البنك المركزي السعودي فرض عليه 56 مخالفة خلال العام 2022 بلغ مجموعها 39.7 مليون ريال (10.5 مليون دولار) وذلك مقابل 40 مخالفة تم فرضها على المصرف خلال 2021 بمجموع 23.3 مليون ريال (6.2 مليون دولار).

وبحسب تقرير مجلس إدارة المصرف، الأسبوع الماضي، جاءت الـ 49 مخالفة نتيجة مخالفة المصرف تعليمات البنك المركزي الاشرافية بقيمة 38.5 مليون ريال، وأربع مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء بقيمة 1.06 مليون ريال، وثلاث مخالفات بقيمة 150 ألف ريال نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وغرمت وزارة الشؤون البلدية أيضاً مصرف الراجحي مبلغ 306 ألف ريال في 2022، بسبب زياد نسبة البناء لماكينات الصراف، بجانب وجود ملصقات دعائية على واجهات الفروع وماكينات الصراف الآلي، وعدم وجود ترخيصات لبعض مواقع فروع المصرف، مقابل غرامات بلغت 924.3 في 2021.

ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي في 2022

سجل مصرف الراجحي زيادة بنسبة 16 بالمئة في صافي أرباحه لعام كامل، 2022، ليتفوق بذلك على تقديرات المحللين مع إعلانه زيادة في الدخل التشغيلي.

وقال البنك في إفصاح سابق للبورصة السعودية إنه جنى 17.15 مليار ريال (4.57 مليار دولار) في 2022 ارتفاعاً من 14.75 مليار ريال في 2021. وأفادت رفينيتيف بأن محللين توقعاً أن يحقق مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) أرباحاً تصل إلى 16.88 مليار ريال للعام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن البنك ربح 4.4 مليار ريال في الربع الأخير بالمقارنة مع أربعة مليارات ريال خلال الفترة نفسها في العام السابق.

وعزا البنك نتائجه السنوية إلى ارتفاع الدخل التشغيلي الذي زاد 11 بالمئة بدعم من صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية وغيرها من أشكال الدخل التشغيلي.

وبلغت القروض والسلفيات 568.34 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 25.5 بالمئة عن 2021 كما زادت الودائع 10.3 بالمئة إلى 564.93 مليار ريال.