المركزي السعودي يطلق برنامجا لمكافحة الاحتيال السيبراني

أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى، والذي يستمر 3 أشهر.

ويستهدف البرنامج تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي السعودي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراكهم في برنامج تطويري مكثّف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في أحد أبرز الجامعات البريطانية، وفقاً لـ “واس”.

ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج المستحدثة على المستويين المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال.

ويدعم “ساما” الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.

وبحسب موقع “ساما” على الإنترنت وجدت تفاصيل كثيرة يوضحها المصرف عن الاحتيال السيبراني.

ما هو الأمن السيبراني؟

هو حماية للشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من عتاد وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق، أو تعطيل، أو تعديل، أو دخول، أو استخدام، أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني آمن المعلومات، والأمن الإلكتروني، والأمن الرقمي ونحو ذلك.

ما هو الهجوم السيبراني؟

استغلال غير مشروع لأنظمة الحاسب، والشبكات، والمنظمات التي تعتمد عملها على تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية; بهدف إحداث أضرار. وتشمل أي نوع من الأنشطة الخبيثة التي تحاول الوصول غير المشروع، أو تعطيل، أو منع، أو تدمير موارد النظم المعلوماتية، أو المعلومات نفسها.

ماهي الحوادث التقنية؟

أي حادثة تواجه الخدمات الإلكترونية المالية وتنتج عنها انقطاع أو مشاكل تقنية اخرى وتمنع العملاء الاستفادة منها.

ماهي عمليات الاحتيال المالي؟

أي عمل يهدف للحصول على فائدة غير مشروعه عن طريق استغلال وسائل التقنية، أو مستنديه أو علاقات أو سبل اجتماعية أو استخدام صلاحيات وظيفية أو تعمد إهمال أو اقتناص نقاط ضعف في نظم أو معايير رقابية بشكل مباشر أو غير مباشر.