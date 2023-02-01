. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

المركزي السعودي يرخص لشركة تقنية مالية في نشاط التمويل الجماعي بالدين

البنك المركزي السعودي يرخص لشركة تقنية مالية جديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين وذلك بعد نجاح تجربتها

رخص البنك المركزي السعودي لشركة التقنية المالية الجديدة انطلاقاً من دوره الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة

. .. by . ..
رخص المركزي السعودي لشركة تقنية مالية جديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، عن الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهي شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافيه.

ويسعى البنك المركزي السعودي لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا