المركزي السعودي يرخص لشركة تابي للتمويل لمزاولة نشاط الدفع الآجل

البنك المركزي السعودي (ساما) يرخص لشركة “تابي للتمويل” لمزاولة نشاط الدفع الآجل ليبلغ إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 68 شركة

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، مساء اليوم الإثنين، عن الترخيص لشركة “تابي للتمويل” لمزاولة نشاط الدفع الآجل ليبلغ إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة العربية السعودية 68 شركة.
وذكرت ساما أن هذا القرار يأتي في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

