أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن بدء التطبيق الرسمي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين” والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية” (IFRS9) من قبل قطاع التأمين السعودي، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2023؛ تماشياً مع تاريخ التطبيق الفعلي الذي قرره مجلس معايير المحاسبة الدولية.

وأوضح البنك المركزي السعودي بحسب بيان له اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيار/مايو 2017؛ سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 “عقود التأمين” الصادر في عام 2004.

ونوه المركزي السعودي: قطاع التأمين يطبق معايير جديدة للعقود والأدوات المالية إلى أن من أهم ميزات المعيار الجديد هي توحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين حول العالم، والقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المعيار السابق.

#البنك_المركزي_السعودي: قطاع التأمين يطبق رسمياً المعيارين الدوليين 17 و 9 للتقرير المالي.https://t.co/fN6ovo0nbg pic.twitter.com/fbyt6mZMBw — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 31, 2023

جدير بالذ كر أن المركزي السعودي أولى أهمية كبيرة للتحول السلس والفعال للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 في المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين. حيث أطلق في عام 2018خطة تتضمن أربع مراحل لتحول قطاع التأمين السعودي إلى هذا المعيار.

المركزي السعودي يتطلع لتحقيق رؤية المملكة 2030

وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 أدى إلى إدخال عناصر جديدة في صناعة التأمين، وتحسين الموارد البشرية والتقنية، وشفافية الإفصاح، والعلاقة بين الجهة الإشرافية والقطاع.

ولفت المركزي إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الجهود المبذولة من قبله وشركات التأمين خلال السنوات الأربع الماضية في تمكين قطاع التأمين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبالتزامن مع تطبيق المعيار رقم 17، أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق قطاع التأمين ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2023 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية”، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل المعيار رقم 39 “الأدوات المالية”.

وعلى غرار خطة التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، أصدر البنك المركزي خطة للتحول للمعيار رقم 9 تتكون من مرحلتين. وقد نجح تطبيق المرحلتين من قبل قطاع التأمين السعودي.

ويعد تطبيق المعيارين الدوليين 17 و 9 للتقرير المالي منجزًا مهمًا لقطاع التأمين السعودي، وتعتبر المملكة من بين الدول السباقة على المستوى الدولي في تطبيق هذين المعيارين.