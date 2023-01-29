جرى مؤخرا وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.

جاء ذلك في إعلان البنك المركزي السعودي طرح مشروع “نظام البنوك” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتنص المادة السادسة عشرة في مشروع نظام البنوك أنه يحق للبنك المركزي “الإشراف والرقابة على القطاع البنكي والممارسين في كل ما يتعلق بالبنية التقنية والبيانات وجميع الأعمال والمهام المرتبطة بهما، ووضع التعليمات اللازمة، وللبنك المركزي في سبيل ذلك أن يلزم أي ممارس باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات على نفقة الممارس. -2 للبنك المركزي الإشراف والرقابة على الفضاء السيبراني للقطاع البنكي والممارسين في كل ما يتعلق في تعزيز المرونة والمتانة السيبرانية للقطاع، ووضع التعليمات اللازمة، وللبنك المركزي في سبيل ذلك أن يلزم أي ممارس باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات على نفقة الممارس. -3 للبنك المركزي إلزام الممارس بإتاحة الوصول إلى بيانات ومعلومات عملاء الممارس إلى طرف ثالث مرخص له بتشغيل التقنيات المالية من قبل البنك المركزي وذلك لغرض الخدمات البنكية المفتوحة، ويجب على الممارس في هذه الحالة الإلتزام بالآتي: أ- التقيّد بالضوابط والشروط والصلاحيات والإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات. ب- الحصول على موافقة العميل المسبقة بهذا الشأن بشكل مكتوب وموثق.”

مواكبة مستجدات القطاع البنكي

وقد أعدّ البنك المركزي السعودي مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه؛ سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي؛ لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.

وأشار البنك المركزي، إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.

أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “نظام البنوك” خلال (30) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية. ويمكن الاطلاع على مشروع النظام من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).

خدمات واختبارات للمصرفية المفتوحة

يذكر أن البنك المركزي السعودي أطلق مؤخرا معمل المصرفية المفتوحة (Open Banking Lab), وذلك وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (OpenBanking Framework)، الذي جرى إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر 2022م.

ويُعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة, كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء, كما تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

ويُعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعتبر من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، التي جرى اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

يذكر، أن البنك المركزي السعودي أعلن في شهر نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service), كما يعمل البنك على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.