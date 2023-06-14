المركزي السعودي: الاقتصاد شهد نموًا خلال 2022م مدعومًا بمتانة النظام المالي

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الصادر اليوم حول الاستقرار المالي لعام 2023م؛ عن تسجيل المؤسسات المالية غير البنكية أداءً قوياً، وأن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعاً في إجمالي الأصول.



كما أشار إلى متانة النظام المالي ومساهمته بشكل رئيس في دعم النمو الاقتصادي السعودي خلال العام 2022م رغم التحديات الاقتصادية العالمية.



وقال التقرير الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.



وبحسب التقرير، فأن الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.





كما أكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.



وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول،كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.



أشار إلى متانة النظام المالي ومساهمته بشكل رئيس في دعم النمو الاقتصادي السعودي خلال العام 2022م رغم التحديات الاقتصادية العالمية..



تقرير الاستقرار المالي 2023 الصادر عن #البنك_المركزي_السعودي: نمو ائتمان القطاع البنكي 14.1%، وأصول شركات التمويل 6.5%، وإجمالي أقساط التأمين… pic.twitter.com/EnyuYCBSel — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2023