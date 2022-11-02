المركزي الأمريكي يرفع الفائدة 0,75% فيتراجع الدولار وتقفز الأسهم

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة إلى نطاق يتراوح بين 3,75 – 4% كما توقع المحللون، وهي الزيادة السادسة للفائدة الأمريكية منذ بداية 2022 في محاولة لتهدئة التضخم.

وللمرة الأولى، أشار البنك المركزي إلى أنه سيراقب عن كثب ما إذا كانت تكاليف الاقتراض المتزايدة بسرعة قد تلحق الضرر بالاقتصاد بسبب “التأخر” المعتاد في كيفية إبطاء معدلات النمو.

لغة جديدة

بلغة جديدة ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه :

يتوقع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة “حتى تصبح مقيدة بشكل كافٍ” لإعادة التضخم إلى 2% “بمرور الوقت”.

سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، والتطورات الاقتصادية والمالية.

وقد تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في انتظار تقييم أثر الزيادة على الاقتصاد.

وتراجع الدولار إلى 99,55 يورو بعد قرار رفع الفائدة من 98,60 يورو قبل القرار.

الأسهم الأمريكية

وارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، بعد أن كانت المؤشرات الثلاثة في وقت سابق من الجلسة منخفضة، متجهة لليوم الثالث على التوالي من الخسائر.

وجاء أداء المؤشرات كالتالي:

داو جونز الصناعي داو جونز الصناعي بنسبة 1% بواقع 322 نقطة بالقرب من 32977 نقطة.

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة بنسبة 0,7%.

مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0,5%.