المركزي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2007

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية شباط / فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال “الاحتياطي الفيدرالي” في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، مشيراً إلى أن زيادة الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، بينما ظل معدل البطالة منخفضاً، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً.

ويعد تحرُك الاحتياطي الفيدرالي اليوم استكمالاً لجولة تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت في 2022 سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

فقد أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.