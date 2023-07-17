المرض الغريب يصيب 1000 من سكان القرية المصرية

أكدت صحيفة مصرية إلكترونية، مساء أمس الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بالمرض الغريب الذي ضرب، مؤخراً، سكان نجع سندل بقرية العليقات في مركز قوص جنوبي محافظة قنا جنوب صعيد مصر بلغ نحو ألف مصاباً ومصابة.

وذكرت صحيفة “القاهرة 24” أن سكان نجع سندل، بقرية العليقات، أطلقوا استغاثات بعد معاناتهم إثر انتشار المرض الغامض الذي أصاب قرابة الـ 1000 شخص من أهالي النجع، وتتمثل أعراض المرض في ارتفاع شديد في درجة الحرارة تصل لـ 40 درجة مئوية، وتكسير في العظام، وإسهال وقيء.

وأوضحت أن غموض المرض نشر حالة هلع وخوف بين السكان، ومنهم من بات يفكر في ترك القرية في سبيل حماية أسرته وعائلته من شبح الإصابة بالمرض المجهول، موجهين أصابع الاتهام بالدرجة الأولى إلى البعوض المنتشر في النجع بسبب أحواض الصرف الصحي، والإهمال في معالجته من قبل مديرية الصحة.

نجع سندل (موقع القاهرة24)

وقال محمد محمود وهب الله، أحد أهالي القرية، إن المرض ظهر في شهر أبريل/نيسان الماضي، ولكن الإصابات كانت حالات فردية تعد على أصابع اليد الواحدة، مؤكداً أن الأعداد بدأت بالتزايد خلال الأيام الماضية حتى أصبح في كل منزل أكثر من مصاب.

وأضاف أن الأهالي أطلقوا استغاثات عدة للمسؤولين ولكن دون جدوى، إلا أنه بعد تداول القضية إعلامياً دفعت مديرية الصحة بفرق طبية وسحب عينات من المصابين، وفرق أخرى لرش الشوارع بسيارات الدخان للقضاء على البعوض.

المرض أصاب نحو 1000 من سكان نجع سندل (القاهرة 24)

وقال عبدالرحمن غريب، أحد أهالي القرية، إنه تعرض للإصابة بالمرض الغريب قبل عيد الأضحى الماضي بشكل مفاجئ، وعانى من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتكسير في العظام وإسهال، ورغم شفائه بعد أسبوع من إصابته، عادت الأعراض لتظهر عليه من جديد قبل أيام، ولكن في هذه المرة أصيب معه سبعة آخرين من أفرد أسرته.

وأضاف أنه ذهب إلى إحدى الصيدليات المتواجدة بالقرية وحصل على جرعة بانادول ومحاليل جفاف أملاً في الشفاء، خاصة أن الوحدة الصحية المتواجدة بنجع غلاب المجاور لنجع سندل لا يوجد فيها أطباء، ما دفعه وغيره من الأهالي للجوء إلى الصيدليات.

ويرجح أهالي نجع سندل أن يكون البعوض سبب انتقال العدوى أو ربما مياه الشرب، وقالوا إنه في البداية يصاب الشخص بحالة من التعب والإرهاق، ثم في اليوم التالي يصاب بسخونة في الجسم، وفقدان في الشهية ومرارة في الحلق، والبعض أصيب بإسهال وقيء، وتستمر هذه الأعراض ما بين 3 إلى 7 أيام.

وطالب الأهالي مسؤولي الصحة بتكثيف الحملات ورش أحواض الصرف الصحي المسببة لانتشار البعوض في النجع.

وقال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا إنه فور ورود معلومات بإصابة عدد من المواطنين بارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في الجسم في نجع سندل التابعة لقرية العليقات بقوص، تم سحب عينات من دم المصابين ومن مياه الشرب، وإرسالها إلى المعامل المركزية، وتم عمل مكافحة بالضباب للناموس.

وأضاف أن الأعراض التي ظهرت على المواطنين، خفيفة تشبه الإنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم، كما أن وحدة العليقات الصحية تعمل يومياً من 8 صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

هل المرض هو حمى الضنك؟

قال مصدر في وزارة الصحة والسكان المصرية، في تصريحات صحافية صباح أمس الأحد، إنه لا يوجد من الناحية العلمية ما يؤيد أن المرض الذي أصاب أبناء قرية العليقات هو حمى الضنك؛ لأنها تنتقل عن طريق نوع معين من البعوض، والذي لا يتواجد إلا في ظروف بيئية محددة غير متوافرة في المحافظة، كما أن أعراض المرضى لا تشكل نسقاً واحداً.

وأضاف أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات عدوى وترصد وبائي لتقصي الشكوى، وسحب عينات من المرضى وأخرى بيئية لمعرفة أسباب المرض، وجار صدور تقرير بنتائج تحليل العينيات معملياً، موضحاً أنه تم حصر أعداد الحالات المرضية بالقرية وكانت عشرات الحالات، ولم يصلوا إلى 200 مريض بعكس ما تم تداوله.

وأوضح أن تواجد البعوضة وتكاثرها يكون حول المياه العذبة الراكدة، مشيراً إلى ارتباط تاريخ ظهورها في محافظة البحر الأحمر فقط بمنطقة القصير وسفاجا، لتوافر الظروف البيئية لتكاثرها خلال فترات معينة، واعتماد مواطني تلك المناطق على مياه الخزانات المكشوفة.

وأكد أن مرض حمى الضنك لا ينتقل من شخص إلى آخر، حيث يشترط انتقاله توافر العائل أي البعوضة، وحال إصابة البعض نتيجة سفرهم إلى سفاجا لقضاء إجازة الصيف، فلا يمكن انتقال العدوى المرضية منهم إلى الآخرين في القرية.

وذكر أنه من خلال عملية التقصي، تبين أن غالبية المرضى بالقرية لم يكن لهم تاريخ سفر أو انتقال خارج القرية مؤخراً، مشيراً إلى استقرار حالتهم الصحية في الوقت الحالي، وتلقي العلاج بالمنزل، عدا حالة واحدة تم نقلهما إلى مستشفى حميات قنا.

وأضاف أن تلك الحالة ظهر عليها أعراض ارتفاع في درجة حرارتها، وتبين بالفحص أنها تعاني من التهاب في مجرى البول، وتلقت الخدمة العلاجية وخرجت من المستشفى، ولم تُشخص بمرض حمى الضنك بحسب ما تداول البعض.