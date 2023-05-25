المرشح الجمهوري للرئاسة ديسانتيس يستعين بأناقة زوجته لهزيمة ترامب وبايدن

يسعى حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس الذي أعلن رسميا تقدمه بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024، للاستفادة من كريريزما زوجته وأناقتها للتعويض عن جلافته، لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب الساعي للعودة للبيت الأبيض، وبعدها لملاقاة جو بايدن الطاعن في السن.

وقد يواجه الناخب الأمريكي مرشحين طاعنين في السن وهما بايدن وترامب، أمام رئيس أكثر شباب مع زوجته الأنيقة، في وقت تلعب فيه الوسامة دورا كبيرا في فوز أي مرشح كما هو الحال مع فوز بيل كلينتون الذي كان يتمتع بوسامة وكريزما في الانتخابات الرئاسية لعام 1992 ضد المرشح الجمهوري المسن وقتها جورج دبليو بوش الأب.

ديسانتيس كان يعد النجم الجمهوري الصاعد، لكن الإحصاءات الأخيرة أظهرت تراجعه بـ 30 نقطة مقارنة لترامب لأسباب متعددة، أبرزها غياب الكاريزما وتأخره في الإعلان عن ترشحه.

وفيما وصف مدير حملة نيكي هايلي، في مذكرة داخلية تم تسريبها إلى بوليتيكو، ديسانتيس على أنه: “ترامب بلا سحر” (أي أنه يفتقد لمهارات ترامب على المسرح العالمي)، لما يتأخر ترامب باتهام رون بالافتقار لأي كريزما في شخصيته التي تتسم بالجمود.

وتتألق كيسي دي سانتيس بظهورها إلى جانب زوجها بأسلوب تقلد فيه جاكي كينيدي بعد أن أصبحت

من أقرب مستشاري دي سانتيس والقوة الدافعة الرئيسية وراء صعوده إلى دائرة الضوء الوطنية. وتصفها تقارير صحفية أمريكية بأنها تبدو وكأنها إحدى مشاهير هوليوود أو ملكة جمال.