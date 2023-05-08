أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف)، اليوم الاثنين، عن إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) في المملكة العربية السعودية.

وتربط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بإصدارها التجريبي بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، وفقا لبيان من “هدف”.

إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف #جدارات. pic.twitter.com/vbTQOAOln5 — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) May 8, 2023

وانطلقت المرحلة (التجريبية الثانية) للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف لمنشآت القطاع الخاص؛ بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.

ويتيح الإصدار الجديد لمنشآت القطاع الخاص إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة، ونشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، وجدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة “جدارات”.

وسيتم خلال المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل “طاقات” إلى منصة “جدارات” للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة جدارات.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من بوابة “طاقات” في الاطلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.

خطوات التقديم على الوظائف الحكومية عبر منصة (جدارات)

– الدخول إلى منصة “جدارات” عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

– الضغط على إنشاء حساب عبر بوابة نفاذ الوطنية.

– النقر على إنشاء حساب جديد في النفاذ الوطني الموحد.

– بعد إتمام إنشاء حسابك في النفاذ الوطني بإمكانك العودة لمنصة جدارات وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

المتطلبات

– أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.