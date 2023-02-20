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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الرياض تطلق المرحلة الأولى لمخطط المواقف العامة للمركبات

تشمل المرحلة الأولى 10 مناطق ضمن 3 مجموعات الأولى شرق طريق الملك فهد والثانية غربه وتمتد حتى طريق الملك عبدالله شمالاً حتى طريق مكة المكرمة جنوباً والثالثة وسط الرياض

أمانة منطقة الرياض أطلقت المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات في العاصمة السعودية

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أمانة منطقة الرياض أطلقت المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات

أطلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات في العاصمة السعودية.

وقالت الأمانة مساء اليوم الأحد “ارتقاءً بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكم، أطلقنا في أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى للمخطط العام للمواقف العامة للمركبات في المدينة”.

ويهدف المخطط إلى تحسين نمط التنقل، والحد من التسرب من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضاري، وتوفير البدائل مثل السكوتر والدراجات الهوائية.

وتشمل المرحلة الأولى عشرة مناطق موزعة على ثلاث مجموعات؛ الأولى شرق طريق الملك فهد، والثانية غرب طريق الملك فهد، وتمتد حتى طريق الملك عبدالله شمالاً، حتى طريق مكة المكرمة جنوباً، والثالثة وسط الرياض.

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