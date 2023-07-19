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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المراعي السعودية تنتهي من إصدار صكوك مقومة بالدولار بـ 750 مليون

استكملت شركة المراعي طرح الصكوك والاكتتاب فيها بقيمة طرح 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبعائد 5.233% سنوياً

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شركة المراعي
استكملت المراعي طرح الصكوك والاكتتاب فيها بقيمة طرح بلغت 750 مليون دولار

أعلنت شركة المراعي السعودية، اليوم الأربعاء، عن استكمال طرح الصكوك والاكتتاب فيها بقيمة طرح بلغت 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبعائد 5.233 بالمئة سنوياً.

وقالت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) إنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالي العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن (Euronext Dublin)، موضحة أنه يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي للعام 1933 بصيغته المعدلة.

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وبلغ حجم الطرح الإجمالي 3,750 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد وبعائد سنوي 5.233 بالمئة تدفع بشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ التسوية الذي سيكون في 25 يوليو/تموز 2023.

ويشهد سوق إصدار السندات والصكوك في السعودية والخليج بشكل عام توسع كمصدر للتمويل، في وقت تسعى فيه المملكة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير النفطي.

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