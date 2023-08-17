شرعت شركة المراعي بسحب كميات كبيرة من أحد منتجات الألبان، بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين، تتعلق بوجود طعم غريب في المنتج.

وفي تقرير لـ”أخبار24” أكد عدد من العاملين في عدد من محلات الهايبرماركت، والسوبرماركت، والبقالات، تلقيهم شكاوى من المستهلكين، تفيد بتغير طعم اللبن، ما دفع الشركة بسحب كميات من عبوات اللبن ذات الحجم 1 لتر، وحجم 2.85 لتر.

وتلقت الشركة كثيراً من الشكاوى عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالطلب من المشتكين بالتواصل عبر الرسائل الخاصة.

ولم يصدر حتى الآن رد من قبل شركة المراعي على ما يتم تداوله بحسب “أخبار 24” التي حاولت التواصل مع الشركة المراعي لاستيضاح أسباب تغير طعم منتج الألبان وكيفية معالجة الشركة للمشكلة، من خلال الاتصال المباشر والرسائل بمسؤولي الاتصال المؤسسي بالشركة، إلا أنها لم تتلقى ردا.

فيما ذكرت صحيفة “الوطن” نقلا عن مصادرها أن شركة المراعي أبلغت مندوبيها الميدانيين بسحب عدد من المنتجات من مراكز التسوق بناء على شكاوى المستهلكين وفقا لتواريخ وأرقام معينة.

وتفاعلت جمعية حماية المستهلك مع شكاوى المستهلكين والمتضررين من المنتجات ودعتهم لرفع طلب للاستشارات القانونية والدعم القضائي من خلال رابط إلكتروني.