فادي طنّوس by فادي طنّوس

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المراعي تستثمر 405 ملايين ريال في قطاع المخبوزات

ترنو شركة المراعي لتوسعة قطاع المخبوزات فيها عبر استثمار 405 ملايين ريال سغودي
فادي طنّوس by فادي طنّوس
المراعي

أعلنت شركة المراعي أنها أقرت خطة استثمارية بقيمة 405 ملايين ريال وذلك لزيادة إنتاج المخبوزات الطازجة وتقديم الجديد منها والدخول في قطاع المخبوزات المجمدة في السعودية وأسواق أخرى.

وقالت “المراعي” في بيان على موقع “تداول السعودية” الخاص بسوق الأسهم في المملكة، الثلاثاء، إن مجلس إدارتها أقر الخطة الاستثمارية في هذا الشأن، والتي ستتيح لها تقديم مجموعة كاملة من منتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة للمستهلكين، إضافة إلى تغطية أوسع لقطاع الخدمات الغذائية.

وأضافت أن هذا التوسع سيسهم بشكل أكبر في دعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت أنه سيتم تمويل الخطة الاستثمارية التي من المتوقع إنجازها خلال سنتين من خلال التدفقات النقدية الداخلية.

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