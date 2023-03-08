المرأة في السعودية تقود 45% من منشآت المملكة

أكد تقرير ليل الثلاثاء أن 45 بالمئة من المنشآت في المملكة العربية السعودية هي بقيادة النساء.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية “إن نسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفعت من 28 بالمئة إلى 39 بالمئة في القطاع العام والخاص”.

وأضافت “في الثامن من مارس/آذار يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وفي السعودية تشكل نسبة النساء 49 بالمئة من عدد السكان”.

وذكرت “أن المملكة حصدت جائزة عالمية لتمكين المرأة في الريادة التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات”.

وقالت إنه “بحسب تقارير للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، نسبة المنشآت التي تقودها امرأة تصل إلى 45 بالمئة”.

وأضافت “أما في المنتدى الاقتصادي العالمي جاءت السعودية الدولة الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة”.

اليوم العالمي للمرأة

يتزامن تقرير قناة “الرسمية”الإخبارية” مع اليوم العالمي للمرأة أو يوم المرأة العالمي وهو احتفال عالمي بجهود المرأة ودورها الفعال في شتى مجالات الحياة، ويعبر فيه العالم عن حبه وتقديره للمرأة بشتى أدوارها في حياتنا، وما قامت وما زالت تقوم به من إنجازات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة بارزة في المجتمع العالمي، ويهدف هذا اليوم لكسر التميز والاعتراف بكل الجهد التي تبذلها المرأة في شتى نواحي الحياة.

متى يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟

يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي أو اليوم الدُّوَليّ للمرأة في الثامن 8 من مارس/آذار من كل عام.

تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي

لليوم العالمي للمرأة جذور ترجع إلى العام 1908 عندما خرجت أكثر من 15 ألف امرأة أمريكية في شوارع نيويورك في مسيرة احتجاجية؛ للمطالبة بتقليل ساعات العمل، والسماح لهن بالتصويت في الانتخابات، وعلى أثر هذه الاحتجاجات قرر الحزب الاشتراكي الأمريكي في 1909 أي في العام التالي الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة.

واقترحت امرأة تُدعى (كارلا زيتكن) أن يكون هذا اليوم عالمياً وليس وطنيًا فقط، وفي العام التالي أي 1910 اقترحت هذا في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عُقد في كوبنهاجن، الذي اشترك فيه 100 امرأة من 17 دولة حول العالم.

في 1911 بدأت كل من النمسا والدنمارك وسويسرا وألمانيا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة في التاريخ.

وفي 1975 قررت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم، واختيار موضوع مختلف له في كل عام، وكان أول موضوع عام 1976 “الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل”.

ما هو موضوع عام 2023 للاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في 2023 تحت عنوان “المرأة في عالم العمل المتغير”، وذلك بحسب موقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، وذلك للاحتفال بمنجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وأيضا للفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص ومن حيث المخاوف المتزايدة مثل عدم رسمية العمالة وعدم استقرارية سبل المعيشة والدخل. ومن خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة في عالم العمل، فإنه بمقدورنا أن نسعى نحو إنهاء الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتقليل من انعدام المساواة داخل البلدان وبينها إلى جانب تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين كافة النساء والفتيات.

وفي هذا العام وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعترف الأونروا وتحتفل بلاجئات فلسطين اللواتي كان لإنجازاتهن في عالم العمل أثراً دائماً على أسرهن وزملائهن ومجتمعاتهن. وطوال فترة الحملة، سنقوم بالتركيز على قصص نساء عاملات، بمن في ذلك لاجئات من فلسطين، قمن بإحداث تغيير في حياتكم.

وعلى هذا الأساس، ناشدت الأونروا قائلة “نحن نبحث عن قصص لنساء قياديات وبانيات ومعلمات ومعالجات ومبتكرات. وفي يوم المرأة العالمي هذا، قوموا بإعلامنا عن النساء اللواتي يقدمن الإلهام”.