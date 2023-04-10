ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، تعليق الدراسة في المدينة المنورة..

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم (الاثنين) في مدارس المدينة المنورة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي»، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بالمحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر «البلاك بورد»، لجميع الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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