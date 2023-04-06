أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء أن القانون يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.650 دولار) والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت الجوزات السعودية في تغريدة بموقع تويتر “يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات”.

يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات. #وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/cbWxI9E5JW — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 5, 2023

ويأتي ذلك ضمن حملة #وطن_بلا_مخالف؛ حيث أطاحت السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، منذ انطلاق الحملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بملايين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وقامت بترحيل أغلبهم خارج المملكة.